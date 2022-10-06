У ВР пояснили, чи нараховують зарплати депутатам, які перебувають за кордоном без поважних причин — Finance.ua

У ВР пояснили, чи нараховують зарплати депутатам, які перебувають за кордоном без поважних причин Вчора 12:43 — Казна та Політика

З травня 2022 року заробітна плата та виплати народним депутатам, які перебувають за кордоном без поважних причин, не нараховується.

Про це повідомили у апараті Верховної ради України.

Зазначається, що зарплати народним депутатам нараховують на підставі наявності табеля обліку робочого часу. Його подають до бухгалтерії за підписом керівника секретаріату, секретаря та голови відповідного комітету Верховної ради. Облік робочого часу нардепів, які не входять до жодного комітету, здійснює підрозділ Апарату Верховної Ради.

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Після повномасштабного вторгнення рф частина депутатів перестали відвідувати пленарні засідання парламенту. У зв’язку з цим Апарат ВРУ у квітні звернувся до Комітету ВРУ з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту за роз’ясненням.

Цей комітет рекомендував апарату парламенту на період дії воєнного стану в Україні «зупинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, видачу коштів для компенсації вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера народним депутатам, які з початком повномасштабної війни без поважних причин були відсутні впродовж відповідного календарного місяця на всіх пленарних засіданнях Верховної Ради та на засіданнях комітетів, а також тим парламентаріям, які залишили територію України та донині перебувають за кордоном», — ідеться у повідомленні.

«З травня 2022 року заробітна плата та виплати народним депутатам, які перебувають не в Україні без поважних причин, не нараховується», — запевняє пресслужба Апарату ВРУ.

Водночас після рішення комітету, бухгалтерія проводить звірку присутності народних депутатів з комітетами та іншими підрозділами апарату щодо коригування табелів обліку робочого часу. За результатом перевірки виплат депутатам перераховують за фактично відпрацьований час.

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