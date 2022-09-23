Зарплата держслужбовців від початку війни в середньому зменшилася - Немчінов — Finance.ua

Зарплата держслужбовців від початку війни в середньому зменшилася - Немчінов Вчора 19:49 — Особисті фінанси

Зарплата держслужбовців від початку війни в середньому зменшилася - Немчінов

У середньому заробітна плата державних службовців з початку війни зменшена.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі загальнонаціонального марафону.

«Я думаю, що в середньому заробітна плата зменшилась. Починаючи з весни, в першу чергу були скорочені видатки саме державного апарату. І можливість, наприклад, для надбавок дуже зменшилася», — сказав Немчінов.

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Він зазначив, що через скорочення видатків на 20-40% очікується скорочення вакантних посад, які тимчасово незайняті через перебування держслужбовців у вимушеному простої. За його словами, це, як правило жінки з дітьми, які виїхали за кордон і не повернулися.

Нагадаємо, у липні уряд доручив міністру Кабінету Міністрів Олегу Немчінову продовжувати напрацьовувати пропозиції щодо реформування оплати праці державних службовців попри те, що нині Україна бореться із російськими загарбниками на своїй території.

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Укрінформ За матеріалами:

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