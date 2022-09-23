Зарплата держслужбовців від початку війни в середньому зменшилася - Немчінов — Finance.ua
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Зарплата держслужбовців від початку війни в середньому зменшилася - Немчінов

Особисті фінанси
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Зарплата держслужбовців від початку війни в середньому зменшилася - Немчінов
Зарплата держслужбовців від початку війни в середньому зменшилася - Немчінов
У середньому заробітна плата державних службовців з початку війни зменшена.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі загальнонаціонального марафону.
«Я думаю, що в середньому заробітна плата зменшилась. Починаючи з весни, в першу чергу були скорочені видатки саме державного апарату. І можливість, наприклад, для надбавок дуже зменшилася», — сказав Немчінов.
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Він зазначив, що через скорочення видатків на 20-40% очікується скорочення вакантних посад, які тимчасово незайняті через перебування держслужбовців у вимушеному простої. За його словами, це, як правило жінки з дітьми, які виїхали за кордон і не повернулися.
Нагадаємо, у липні уряд доручив міністру Кабінету Міністрів Олегу Немчінову продовжувати напрацьовувати пропозиції щодо реформування оплати праці державних службовців попри те, що нині Україна бореться із російськими загарбниками на своїй території.
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За матеріалами:
Укрінформ
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