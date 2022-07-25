У ВР пояснили, чому скасували збереження мобілізованим середнього заробітку — Finance.ua
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У ВР пояснили, чому скасували збереження мобілізованим середнього заробітку

Казна та Політика
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Мобілізовані працівники в Україні на час призову втрачають гарантію збереження середнього заробітку, оскільки це велике навантаження на бізнес.
Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов — автор ухваленого і підписаного президентом закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (№ 7251) в ефірі інформаційного телемарафону.
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«Цієї норми (про скасування середнього заробітку мобілізованим — ред.) не було в початковому законопроекті, коли його вносили. Але поправка була вимушено ухвалена, оскільки зараз держава не компенсує бізнесу виплати середнього заробітку. Зараз дуже велике навантаження на бізнес через припинення логістики, проблеми з ринками збуту, проблеми з постачанням комплектуючих... Враховуючи зазначене, це була пропозиція бізнесу», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада України прийняла у другому читанні та загалом проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин;
  • зокрема, законом № 7251 передбачається звільнення роботодавця від обов’язку збереження середнього заробітку працівникам, яких було призвано на військову службу;
  • водночас закон гарантує з боку роботодавця зберігати таким працівникам їх робоче місце та посаду;
  • Верховна Рада 1 липня ухвалила закон, який скасовує збереження мобілізованим середнього заробітку (№ 7251);
  • Президент України Володимир Зеленський 15 липня підписав відповідний закон.

Скільки заробляють військові

За матеріалами:
УНІАН
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