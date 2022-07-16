Скільки заробляють мобілізовані та добровольці — Finance.ua

Скільки заробляють мобілізовані та добровольці Вчора 20:21 — Особисті фінанси

За громадянами, які призвані на військову службу по мобілізації, зберігається робоче місце та середній заробіток на підприємстві.

Окрім того, мобілізовані мають право отримувати грошове забезпечення в повному обсязі, враховуючи всі надбавки та премії, на рівні військовослужбовців-контрактників відповідно до посад і військових звань.

На них так само розповсюджується закони «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей».

Тож у питанні грошей мобілізовані українці нічим не відрізняються від тих громадян, які підписали контракт про військову службу.

Те саме стосується добровольців, які записалися до лав Територіальної оборони, адже ТрО — це окремий рід сил Збройних сил України, громадяни так само підписують контракт на проходження військової служби (мінімальний термін для рядового складу — 3 роки).

А от ті, хто підписав контракт на службу в ДФТГ — добровольчому формуванні територіальних громад — на практиці жодного грошового забезпечення не отримують, хоча й мали б. Утримуються ці формування коштом територіальної громади. Такий контракт може бути розірваний у будь-який час — це, мабуть, ключова відмінність від усіх інших контрактів щодо військової служби.

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