У Вірджинії пенсійний фонд інвестуватиме у криптокредитування — Finance.ua

У Вірджинії пенсійний фонд інвестуватиме у криптокредитування Вчора 02:29 — Фінтех і Картки

У Вірджинії пенсійний фонд інвестуватиме у криптокредитування

Пенсійний фонд на 6,8 млрд доларів зі штату Вірджинія Fairfax County Retirement Systems має намір інвестувати в проєкти з фармінгу криптоактивів. Таким чином організація планує підвищити дохідність.

Fairfax County Retirement Systems виходить на ринок «фармінгу». До цієї категорії належать проєкти, в рамках яких користувачі отримують додатковий прибуток за рахунок криптокредитування та підвищення ліквідності лендингових платформ.

Організація має намір інвестувати близько 70 млн доларів у два такі фонди — Parataxis Capital та VanEck. Головний інвестиційний директор FCRS Кетрін Молнар наголосила, що цей сегмент здається привабливим, оскільки його залишила частина «гравців».

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Однак це сталося не без причини. Криптокредитори опинилися в епіцентрі кризи після краху кількох великих контрагентів. Зокрема, це платформи Celsius та Voyager.

Серед інвесторів першого був, зокрема, і один пенсійний фонд — Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ). Організація вклала у провальний проект 150 млн доларів.

Але, зважаючи на все, наглядачів FCRS це не лякає. Зазначимо також, що організація і до цього інвестувала в криптовалюту. За словами Молнар, навіть з урахуванням падіння на 50% доходність портфеля цифрових активів фонду становила 350%.

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