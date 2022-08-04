У США представили законопроект про криптовалюту — Finance.ua

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У США представили законопроект про криптовалюту

Фінтех і Картки
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У США представили законопроект про криптовалюту
У США представили законопроект про криптовалюту
Голова комітету Сенату США з сільського господарства Дебі Стабеноу та високопоставлений член Джон Бузман представили законопроект про захист прав споживачів цифрових товарів.
Як стало відомо, новий законопроект розширює роль Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).
Визначення цифрових товарів у законопроекті «включає Bitcoin та Ethereum та виключає певні фінансові інструменти, включаючи цінні папери», які регулюються Комісією з цінних паперів та бірж (SEC).

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Законопроект вимагає реєстрації у CFTC широкого спектру учасників ринку, таких як «цифровий товарний брокер», «цифровий зберігач товарів», «цифровий товарний дилер» та «цифровий торговий майданчик», які в сукупності розуміються як «цифрові товари». Згідно із законопроектом, цифрові товарні платформи можуть пройти перехресну реєстрацію у SEC.
Крім того, законопроект вимагатиме реєстрації «пов’язаних осіб цифрових товарних брокерів та цифрових товарних дилерів».
Законопроект про захист прав споживачів цифрових товарів переглядатиметься, оскільки документ має переглянути в Конгресі. Малоймовірно, що його буде поставлено на голосування в поточному Конгресі через проблеми з розкладом.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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За матеріалами:
cryptomisto
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