У Вінниці працівникам водоканалу повідомили про підозру у розтраті 10 мільйонів гривень — Finance.ua
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У Вінниці працівникам водоканалу повідомили про підозру у розтраті 10 мільйонів гривень

Кримінал
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У Вінниці працівникам водоканалу повідомили про підозру у розтраті 10 мільйонів гривень
У Вінниці працівникам водоканалу повідомили про підозру у розтраті 10 мільйонів гривень, Фото: САП
Колишньому та чинному посадовцям КП «Вінницяоблводоканал» повідомлено про підозру у розтраті державних коштів у розмірі понад 10 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Як з’ясували слідчі, протягом листопада та грудня 2018 року у Вінниці проводилась реконструкція обладнання на суму майже 18 млн грн. Однак необхідне для цього обладнання було придбано виконавцем робіт у постачальників із завищенням ціни майже у 2,6 рази.
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Як наслідок, виконавцем робіт було поставлено обладнання на 10,3 млн грн дорожче від ринкових цін.
Зокрема, частину бюджетних коштів виконавець робіт шляхом проведення безтоварних операцій та надання керівнику поворотної фінансової допомоги вивело в готівку. Кошти були повернуті посадовцям комунального підприємства у вигляді подяки за отримане замовлення.
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«Дії посадовців комунального підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, вчинена в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем)», — пише САП.
Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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