Правоохоронці повідомили про підозру ексзаступнику голови Мін'юсту у розтраті понад 10 млн грн — Finance.ua
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Правоохоронці повідомили про підозру ексзаступнику голови Мін'юсту у розтраті понад 10 млн грн

Кримінал
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Правоохоронці повідомили про підозру ексзаступнику голови Мін'юсту у розтраті понад 10 млн грн
Правоохоронці повідомили про підозру ексзаступнику голови Мін'юсту у розтраті понад 10 млн грн
ДБР підозрює колишнього заступника Міністра юстиції у розтраті майна на понад 10 млн грн.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
«Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра юстиції України, який допустив розтрату майна на понад 10 млн грн. До роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини», — сказано в повідомленні.
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Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. За експертними оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому покупці були пов’язані з минулим власником цього ж підприємства.
Адвокату повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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