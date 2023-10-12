Адвокат у Києві виманив у клієнта $10 тис. нібито для передання суддям Верховного Суду — Finance.ua

Адвокат у Києві виманив у клієнта $10 тис. нібито для передання суддям Верховного Суду Сьогодні 15:33 — Кримінал

Адвокат у Києві виманив у клієнта $10 тис. нібито для передання суддям Верховного Суду, Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці викрили в Києві адвоката, який шляхом шахрайства заволодів $10 тис. свого клієнта, кошти призначалися нібито для передання суддям Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, адвокат, розуміючи, що його клієнт не є фахівцем у галузі права та не обізнаний з порядком судового процесу, зловживаючи довірою, обманом і залякуванням негативними наслідками розгляду справи незаконно заволодів його коштами у сумі 10 тис доларів США. Ця сума нібито призначалася для передачі суддям Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду для вирішення справи на користь потерпілого. Однак підозрюваний мав намір використати ці гроші на власний розсуд.

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Встановлено, що раніше підприємець з Рівненщини оскаржував рішення Державної податкової служби щодо донарахованих податків і вже виграв суди першої та апеляційної інстанцій. Припустивши, що ДПС може не погодитись з прийнятими судами рішеннями та подати касаційну скаргу, бізнесмен звернувся до адвоката за правовою консультацією.

Після того як потерпілий усвідомив неправомірність дій свого адвоката, він звернувся із заявою до правоохоронних органів.

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Під час проведення санкціонованих обшуків в офісі підозрюваного вилучили техніку, з якої він вів переписку з потерпілим, та 10 тис доларів США, сховані у принтері.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

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