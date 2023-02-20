У Верховній Раді пропонують переглянути прожитковий мінімум — Finance.ua

У Верховній Раді пропонують переглянути прожитковий мінімум Сьогодні 19:34 — Казна та Політика

У Верховній Раді пропонують переглянути прожитковий мінімум

Реальний прожитковий мінімум в середньому в 2,5 рази вище, ніж затверджений у Державному бюджеті України.

Про це йшлося під час слухань, що відбулися 15 лютого в Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики.

У комітеті зазначали, що військова агресія росії проти України призвела не лише до трагедії втрат життів українців, масштабної руйнації виробничого потенціалу та соціальної інфраструктури, зростання державного боргу, але і спровокувала нові форми раптової бідності.

Знизилися доходи та рівень життя громадян, основним показником яких є прожитковий мінімум — базовий соціальний стандарт для обґрунтування розміру мінімальної пенсії за віком, надання державної соціальної допомоги та регулювання оплати праці, а також інших доходів населення.

Зазначено, що проблема невідповідності затвердженого у Державному бюджеті України прожиткового мінімуму його реальній величині вимагає термінового вирішення.

Учасники слухань визнали, що підхід до розрахунку та застосування прожиткового мінімуму має бути змінено. Однак до цього питання потрібно підходити комплексно, враховуючи фінансові можливості держави.

«Обговоривши детально вплив розмірів прожиткових мінімумів на стан соціального захисту вразливих категорій населення нашої країни, особливо під час дії воєнного стану в Україні, учасники слухань напрацювали низку рекомендацій Уряду», — повідомив перший заступник голови комітету Михайло Цимбалюк.

За підсумками слухань Кабінету Міністрів рекомендовано:

сприяти підвищенню сукупного доходу громадян з урахуванням всіх видів державної соціальної підтримки до рівня фактичного розміру прожиткового мінімуму;

удосконалити методологію визначення прожиткового мінімуму з урахуванням міжнародних стандартів та міжнародного досвіду (за участю сторін соціального діалогу та громадськості);

розробити та внести на розгляд Верховної Ради проект Соціального кодексу (з метою комплексного перегляду системи соціального захисту населення);

після припинення чи скасування воєнного стану опрацювати питання підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати на 2023 рік (з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного бюджету).

Про хід виконання цих рекомендацій уряд має поінформувати комітет до 1 червня 2023 року.

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