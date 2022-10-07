У вересні продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази, - "Укравтопром" — Finance.ua

У вересні продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази, - "Укравтопром" Вчора 20:04 — Технології&Авто

У вересні продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази, - "Укравтопром"

У вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази до 15,7 тис. одиниць.

Про це йдеться у повідомленні асоціації «Укравтопром».

Згідно зі статистикою, у вересні українці зареєстрували 15,7 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше від показника серпня поточного року та у 3,5 рази менше, ніж торік.

Які вживані авто купували

Найчастіше на українські номери у вересні переходили автомобілі моделі Renault Megane — 870 розмитнених і зареєстрованих авто.

На другому місці — Volkswagen Golf (842 продажі).

На третьому місці — Volkswagen Passat (682).

Четверту сходинку посіла Skoda Octavia (505).

Також до п’ятірки увійшов Ford Focus (428).



З початку року на українську реєстрацію перейшли 342,5 тис. вживаних легкових авто, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Нагадаємо, у серпні продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився утричі до 16,6 тис. одиниць.

1 липня набрав чинності закон, яким Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів.

У 2021 році порівняно з 2020 роком продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів збільшився на 46% до 517,4 тис. одиниць.

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