У вересні продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази, - "Укравтопром" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У вересні продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази, - "Укравтопром"

Технології&Авто
131
У вересні продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази, - "Укравтопром"
У вересні продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази, - "Укравтопром"
У вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився у 3,5 рази до 15,7 тис. одиниць.
Про це йдеться у повідомленні асоціації «Укравтопром».
Згідно зі статистикою, у вересні українці зареєстрували 15,7 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше від показника серпня поточного року та у 3,5 рази менше, ніж торік.

Які вживані авто купували

  • Найчастіше на українські номери у вересні переходили автомобілі моделі Renault Megane — 870 розмитнених і зареєстрованих авто.
  • На другому місці — Volkswagen Golf (842 продажі).
  • На третьому місці — Volkswagen Passat (682).
  • Четверту сходинку посіла Skoda Octavia (505).
  • Також до п’ятірки увійшов Ford Focus (428).
З початку року на українську реєстрацію перейшли 342,5 тис. вживаних легкових авто, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Читайте також
Нагадаємо, у серпні продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів зменшився утричі до 16,6 тис. одиниць.
1 липня набрав чинності закон, яким Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів.
У 2021 році порівняно з 2020 роком продаж вживаних імпортованих легкових автомобілів збільшився на 46% до 517,4 тис. одиниць.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.