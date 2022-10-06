Ринок вживаних авто: які машини обирають українці — Finance.ua

Ринок вживаних авто: які машини обирають українці Вчора 19:03 — Особисті фінанси

Ринок вживаних авто: які машини обирають українці

Від 24 лютого і станом на кінець вересня на Auto.Ria додали понад 815 100 пропозицій про вживані авто, із них продано майже 270 200. Найбільше пропозицій було зафіксовано у липні, а продажів — у вересні.

Про це свідчать дані дослідження Auto.Ria

Найпопулярнішими серед пропозицій та проданих авто були легкові, які складали 72%.

Що стосується регіонів, то найбільше пропозицій додано у Києві та Львівській області.

Найпродаванішою моделлю авто і лідером по кількості пропозицій став Renault Megane, другу сходинку лідерів обіймає Ford Focus. Третє місце за кількістю пропозицій у Audi A6, а у той час третє місце за продажами у Daewoo Lanos.

Якщо розглядати по регіонам, то у Києві найбільш продаваним авто став Ford Focus, далі за ним Volkswagen Passat B7 та Skoda Fabia. Найбільше пропозицій у Києві було додано із Toyota Camry, Hyundai Sonata та Ford Focus.

Дефіцит пального весною та на початку літа суттєво вплинув на вподобання серед моделей автомобілів. Так, від кінця лютого і до кінця вересня на сайті з’явилось 13 600 пропозицій щодо електрокарів, із них продано майже 4000 авто.

Найбільше нових пропозицій електрокарів з’явилось у вересні, а найактивніше купували у травні. У 2021 році за той самий період було додано 7 780 пропозицій, що суттєво менше, та продано 2 500 електромобілів.

Все ж найпопулярнішими автомобілями за типом пального лишаються бензинові. За відповідний період додано понад 291 000 пропозицій та придбано майже 97 000 авто.

Якщо говорити про дизельне пальне, то створено майже 292 000 пропозицій та відбулось 96 000 продажів. Щодо типу пального газ/бензин: майже 150 000 пропозицій, 52 000 продажів, а із типом пального газ: майже 4000 та 1000 відповідно. Щодо порівняння із 2021 роком, то бензинові авто за той самий період нараховували майже 457 000 пропозицій та 160 000 продажів, дизельні — 383 000 та 136 000, газ/бензин — 230 600 та 86 500 відповідно, а газові — 5300 та 1750 відповідно.

Що стосується гібридних авто, кількість пропозицій — 6 870, а проданих — 2000 авто. У 2021 році ситуація була наступною: 7940 пропозицій та 2570 продажів. У відповідності до аналітики, видно, що від червня цього року кількість пропозицій із вживаними гібридними авто поступопо перевищує показники минулого року.

Найпопулярнішим вживаним електрокаром серед українців за період кінець лютого — вересень за кількістю пропозицій і продажів став Nissan Leaf, друга сходинка у Volkswagen e-Golf, а третя — у Renault Zoe. Четверте й третє місце в рейтингу найпопулярніших вживаних електромобілів зайняли Tesla Model 3 та Tesla Model S.

Серед гібридних вживаних авто лідер за пропозиціями і продажами Toyota RAV4, далі — Ford Fusion. Третя сходинка за пропозиціями гібридних авто у Toyota Camry, а за продажами — у Toyota Prius.

Серед бензинових вживаних авто першість за кількістю пропозицій отримав Ford Focus, за продажами — Volkswagen Golf IV. Cеред дизельних — Renault Megane (пропозиції та продажі), а серед тих, що на газу — Hyundai Sonata (пропозиції та продажі), газ/бензин — Daewoo Lanos (пропозиції та продажі).

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