У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти харчування для боротьби з інфляцією — Finance.ua
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У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти харчування для боротьби з інфляцією

Світ
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У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти харчування для боротьби з інфляцією
У Великобританії хочуть обмежити ціни на продукти харчування для боротьби з інфляцією
Уряд Великобританії розробляє план щодо обмеження роздрібними продавцями цін на основні продукти харчування, такі як хліб та молоко.
Про це пише The Telegraph.
Цей крок стане найбільшою спробою керувати цінами в супермаркетах з часів контролю, встановленого прем'єр-міністром Едвардом Хітом у 1973 році.
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Пропозиція укласти угоди щодо стелі цін на продукти харчування останні два тижні обговорювалася в уряді та серед представників галузі.
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У Великій Британії зростає занепокоєння щодо постійного тиску на фінанси домогосподарств через інфляцію та зростання вартості запозичень.
Джерело в міністерстві фінансів відзначило, що «інфляція більш стійка, і її тяжче позбутися, ніж очікувалося».
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Базова інфляція в країні у квітні зросла до 6,8%, найвищого рівня за 31 рік. Великобританія має найвищий рівень інфляції серед G7, поряд із Італією.
Міністр фінансів Джеремі Хант заявив, що зниження податків малоймовірне до наступної весни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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