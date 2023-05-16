Головна причина різкого уповільнення інфляції в Україні – математична, - ICU — Finance.ua

Головна причина різкого уповільнення інфляції в Україні – математична, - ICU
Темпи зростання споживчих цін продовжують швидко сповільнюватися: у квітні річний індекс споживчих цін (ІСЦ) становив 17,9% порівняно з 21,3% у березні. Основною причиною цього є висока торішня база порівняння, вважають аналітики компанії ICU.
Місячна інфляція у квітні склала лише 0,2% (зростання цін за місяць), що набагато менше, ніж 3,1% у квітні минулого року. Уповільнення цін спостерігається практично по всіх групах товарів та послуг.
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Уповільненню інфляції також сприяють слабкий внутрішній попит домогосподарств, фіксований обмінний курс гривні, замороження комунальних тарифів та покращення логістики.
В ICU очікують, що до кінця року річна інфляція становитиме 15,4%, проте влітку вона може тимчасово знизитися до 13%. При цьому в економіці зберігаються значні дисбаланси, які спричинили б значно вищі темпи інфляції, якби пов’язані з ними ризики реалізувалися. Однак завдяки значним обсягам міжнародної фінансової допомоги ці ризики залишаються контрольованими.
Нагадаємо, у квітні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 17,9% з 21,3% у березні завдяки істотній пропозиції продовольства, достатнім запасам пального, а також поліпшенню інфляційних та курсових очікувань. У Нацбанку прокоментували різке сповільнення інфляції - ось що про це каже регулятор.
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