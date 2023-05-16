Головна причина різкого уповільнення інфляції в Україні – математична, - ICU — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Головна причина різкого уповільнення інфляції в Україні – математична, - ICU

72
Головна причина різкого уповільнення інфляції в Україні – математична, - ICU
Головна причина різкого уповільнення інфляції в Україні – математична, - ICU
Темпи зростання споживчих цін продовжують швидко сповільнюватися: у квітні річний індекс споживчих цін (ІСЦ) становив 17,9% порівняно з 21,3% у березні. Основною причиною цього є висока торішня база порівняння, вважають аналітики компанії ICU.
Головна причина різкого уповільнення інфляції в Україні – математична, - ICU
Місячна інфляція у квітні склала лише 0,2% (зростання цін за місяць), що набагато менше, ніж 3,1% у квітні минулого року. Уповільнення цін спостерігається практично по всіх групах товарів та послуг.
Читайте також
Уповільненню інфляції також сприяють слабкий внутрішній попит домогосподарств, фіксований обмінний курс гривні, замороження комунальних тарифів та покращення логістики.
В ICU очікують, що до кінця року річна інфляція становитиме 15,4%, проте влітку вона може тимчасово знизитися до 13%. При цьому в економіці зберігаються значні дисбаланси, які спричинили б значно вищі темпи інфляції, якби пов’язані з ними ризики реалізувалися. Однак завдяки значним обсягам міжнародної фінансової допомоги ці ризики залишаються контрольованими.
Головна причина різкого уповільнення інфляції в Україні – математична, - ICU
Нагадаємо, у квітні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 17,9% з 21,3% у березні завдяки істотній пропозиції продовольства, достатнім запасам пального, а також поліпшенню інфляційних та курсових очікувань. У Нацбанку прокоментували різке сповільнення інфляції - ось що про це каже регулятор.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.