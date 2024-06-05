У Великій Британії випустили в обіг банкноти з королем Чарльзом ІІІ — Finance.ua
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У Великій Британії випустили в обіг банкноти з королем Чарльзом ІІІ

Світ
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У Великій Британії випустили в обіг банкноти з королем Чарльзом ІІІ
У Великій Британії випустили в обіг банкноти з королем Чарльзом ІІІ
У Великій Британії вперше випустили в обіг банкноти з портретом короля Чарльза ІІІ. Монарха зобразили на банкнотах у 5, 10, 20, і 50 фунтів стерлінгів.
Про це повідомили в Банку Англії.
Профіль Чарльза ІІІ зʼявився на лицьовій стороні банкноти, а також у прозорому захисному віконці поруч. Портрет короля на грошах зробили за фотографією 2013 року. На зворотному боці банкнот, як і раніше, зображені колишній премʼєр-міністр Британії Вінстон Черчилль, письменниця Джейн Остін, художник Вільям Тернер і математик Алан Тюрінг.
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Чарльз ІІІ став лише другим монархом, чий портрет зʼявився на британських грошах. Королева Єлизавета ІІ була першою — її зображення зʼявилося на банкнотах Англії у 1960 році. На банкнотах, випущених банками Шотландії та Північної Ірландії, монарха не зображено.
Охочі можуть отримати нові купюри в обмін на старі до 30 червня. При цьому одна людина може використати для цього не більше ніж £300. Нові банкноти з портретом монарха надрукують лише для заміни зношених грошей та для задоволення збільшення попиту на банкноти.
За матеріалами:
theБабель
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