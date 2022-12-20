Банк Англії презентував перші банкноти з зображенням короля Чарльза — Finance.ua
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Банк Англії презентував перші банкноти з зображенням короля Чарльза

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Банк Англії презентував перші банкноти з зображенням короля Чарльза
Банк Англії презентував перші банкноти з зображенням короля Чарльза
Банк Англії представив перші банкноти з зображенням короля Чарльза, вони надійдуть в обіг з середини 2024 року.
Про це повідомляє Sky News.
На нових полімерних банкнотах номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів на лицевій стороні — портрет короля Чарльза, а також його камея в прозорому захисному вікні. Крім цих зображень нові банкноти не відрізнятимуться від уже існуючих.
Платіжні засоби поступово замінять банкноти з зображенням покійної королеви Єлизавети ІІ, які вилучатимуть з обігу по мірі їх зношеності.
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«Я дуже пишаюся тим, що банк випускає дизайн наших нових банкнот, на яких буде зображений король Чарльз III. Це важливий момент, оскільки король — лише другий монарх, зображений на наших банкнотах. Люди зможуть використовувати ці нові купюри, коли вони почнуть надходити в обіг у 2024 році», — сказав керівник Банку Англії Ендрю Бейлі.
Раніше в грудні у Великій Британії надійшли в обіг монети вартістю 50 пенсів із портретом короля Чарльза III.
Як і у випадку з купюрами, монети з портретом Єлизавети II залишаться законним платіжним засобом.
За матеріалами:
Економічна Правда
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