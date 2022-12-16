В Латвії випустили колекційну монету на підтримку України із дизайном українського художника (фото) — Finance.ua

В Латвії випустили колекційну монету на підтримку України із дизайном українського художника (фото) Сьогодні 13:15

Центральний банк Латвії (Latvijas Banka) 15 грудня випускає в обіг срібну колекційну монету номіналом €5, присвячену наполегливій боротьбі України за свободу.

Про це повідомляється 14 грудня на офіційному сайті латвійського регулятора, пише vsviti

Повідомляється, що монета має не лише символічне, а й практичне значення.

«За допомогою монети Latvijas Banka робитиме пожертви на підтримку України; кошти, отримані від кожної проданої монети, будуть передані Україні. Таким чином, покупка цієї монети надасть не тільки моральну, а й матеріальну підтримку», — зазначає прес-служба латвійського Цетрального банку.

Автором колекційної монети «За волю України» є український художник Сергій Майдуков.

«Художник вирішив зосередити погляд на монеті на одному-єдиному слові — ВОЛЯ, яке в його рідній мові має кілька значень: СВОБОДА; ВОЛЯ; ПОТУЖНІСТЬ», — пишуть в Latvijas Banka.

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