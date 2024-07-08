У Великій Британії вперше можуть конфіскувати кошти російського мільярдера — Finance.ua

У Великій Британії вперше можуть конфіскувати кошти російського мільярдера Сьогодні 09:45 — Світ

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) вперше вимагає через суд конфіскувати кошти підсанкційного російського бізнесмена. Йдеться про Петра Авена та 1,1 млн фунтів стерлінгів ($1,4 млн), які правоохоронці вважають «доходом від злочинної діяльності» через порушення санкційного режиму.

Про це повідомила Міжнародна мережа журналістів-розслідувачів (OCCRP).

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NCA вважає, що зібрало достатньо доказів, що ці кошти отримані злочинним шляхом — «через переведення грошей з метою уникнення санкцій».

За версією слідства, гроші Авена зберігали для нього Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Катерина Козіна. У травні 2022 року суддя задовольнив запит NCA про заморожування цієї суми.

Після двох років розслідування NCA звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей. Агентство вважає, що платежі, які проводили Гейтер і Козіна, порушували британські санкції та робилися для того, щоб їх обійти.

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Законодавство не дозволяє конфіскацію активів через те, що під санкції потрапив їхній власник, пояснив представник NCA Стюарт Гедлі. Вилучення можливе у тому разі, якщо активи повʼязані зі злочинною діяльністю, додав він.

Гелен Тейлор із правозахисної групи Spotlight on Corruption називає цю справу прецедентом. «Це перша спроба британської влади переслідувати грошові кошти, які, як вона підозрює, використовували з порушенням антиросійських санкцій».

Хоча 1,1 млн фунтів — «дрібниця для олігарха-мільярдера», своїми діями NCA подає «важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно».

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