В Україні запускають проєкт із підготовки управлінців для деокупованих територій — Finance.ua

В Україні запускають проєкт із підготовки управлінців для деокупованих територій Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

В Україні запускають проєкт із підготовки управлінців для деокупованих територій

У квітні цього року в Україні стартує пілотний проєкт з підготовки кадрів управлінської ланки для деокупованих територій.

Про це на пресконференції в Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомила постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

«Програма є дуже важливою, ми в квітні вже будемо її запускати», — зазначила Ташева.

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Вона закликала мотивованих громадян, які готові сприяти реінтеграції окупованих територій України, подавати заявки на участь в програмі.

У межах пілотного проєкту за результатами конкурсу відберуть 100 охочих. Відкриття програми заплановано на 12 квітня. Навчання триватиме до вересня. Крім «ядра» — основних управлінських навичок — студенти отримають можливість обрати одну або кілька спеціалізацій.

Напрямки спеціалізації:

стратегія та безпека;

економіка і інновації;

організаційний розвиток і лідерство.

Завершенням програми стануть розроблені в групах проєкти, які, як очікується, пізніше можна буде реалізувати на практиці.

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Навчання проходитиме онлайн, у вечірній час, двічі на тиждень з кожної зі спеціалізацій. Воно включатиме як традиційні академічні практики, такі як лекції, домашні завдання, іспити тощо, так і зустрічі зі спеціальними гостями.

Брати участь у конкурсі можуть претенденти як із досвідом державної служби, так і без нього: ветерани російсько-української війни, бізнесмени, журналісти та інші. Однак вимагається підтверджений документально досвід роботи протягом мінімум семи років. Інших обмежень, гендерних, вікових чи якихось інших, немає.

Подати заявку на участь у програмі можна на сайті проєкту

Навчання для учасників безкоштовне.

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Як наголосила Ташева, програма зі створення кадрового резерву для деокупованих територій вкрай важлива, оскільки нині окуповані території після повернення під контроль України потребуватимуть десятків тисяч державних управлінців. Потреба одного лише Криму становитиме не менш як 50 тисяч фахівців. На початок окупації на півострові працювали 16 тис.164 українських держслужбовців, частина з яких виїхала на підконтрольну Україні територію, а частина погодилася на співпрацю з окупаційною «владою».

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