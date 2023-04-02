У Туреччині за рік планують побудувати 650 тисяч квартир і будинків — Finance.ua

У Туреччині за рік планують побудувати 650 тисяч квартир і будинків Вчора 05:12 — Нерухомість

У Туреччині за рік планують побудувати 650 тисяч квартир і будинків

У Туреччині протягом року після руйнівних землетрусів, що сталися на сході країни 6 лютого, планують побудувати 650 тис. одиниць житла (квартир або приватних будинків).

По це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

«Нашою метою є відновлення зони землетрусу, зокрема побудова 319 тис. житлових будинків з інфраструктурою, соціальними та комерційними площами та загалом 650 тис. одиниць житла за один рік», — повідомив Ердоган.

За його словами, від землетрусів різною мірою постраждали 14 млн людей в 11 провінціях країни.

Президент Туреччини також відзначив потужну міжнародну допомогу, яка була надана його країні у зв’язку із землетрусами.

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За останніми даними, унаслідок землетрусів у Туреччині загинули 50 096 людей, поранено 108 068 людей, були повністю зруйновані або зазнали значних руйнувань близько 298 будівель.

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Укрінформ За матеріалами:

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