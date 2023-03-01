Світовий банк оцінив збитки Туреччини від землетрусів у $34 мільярди — Finance.ua
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Світовий банк оцінив збитки Туреччини від землетрусів у $34 мільярди

Світ
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Світовий банк оцінив збитки Туреччини від землетрусів у $34 мільярди
Світовий банк оцінив збитки Туреччини від землетрусів у $34 мільярди
Збитки від землетрусу в Туреччині перевищують 34 млрд доларів США, витрати на відновлення та реконструкцію будуть набагато вищими — потенційно вдвічі.
Про це йдеться у звіті Світового банку.
«Два дуже сильні землетруси 6 лютого завдали прямих фізичних збитків у Туреччині на суму 34,2 млрд доларів США, що еквівалентно 4% ВВП країни у 2021 році», — йдеться у звіті.
Також визнається, що витрати на відновлення та реконструкцію будуть набагато вищими від збитків — потенційно вдвічі. Продовження підземних поштовхів, імовірно, збільшить суму збитків із часом.
Глобальна швидка оцінка збитків після стихійного лиха (GRADE), що зосереджується на прямих фізичних збитках у Туреччині, оцінює, що 1,25 млн людей тимчасово залишилися без даху над головою через помірні та серйозні пошкодження або повне руйнування будівлі. 81% збитків були в провінціях Хатай, Кахраманмараш, Газіантеп, Малатья та Адияман, де проживає близько 6,45 млн людей (приблизно 7,4% від загального населення Туреччини).
Прямі збитки, завдані житловим будинкам, становлять 53% (18 млрд доларів США) від загального збитку, 28% збитків (9,7 млрд доларів США) завдано нежитловим будівлям (наприклад, закладам охорони здоров’я, школам, урядовим будівлям і будівлям приватного сектору), а також 19% збитків ($6,4 млрд) пов’язані з інфраструктурою (наприклад, дороги, об’єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання).
Оцінки збитків у звіті не включають ширші економічні наслідки та втрати для турецької економіки або вартість відновлення та реконструкції, яка може бути значно більшою, ніж прямі збитки, і потребує більш глибокої оцінки.
За останніми даними, в Туреччині внаслідок землетрусів 6 лютого загинули 44 374 людини, травмовано 198 068.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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