У травні українці за кордоном купили товарів за допомогою платіжних карток на 57,5 млрд гривень — Finance.ua

У травні українці за кордоном купили товарів за допомогою платіжних карток на 57,5 млрд гривень Вчора 06:06 — Фінтех і Картки

У травні українці за кордоном купили товарів за допомогою платіжних карток на 57,5 млрд гривень

У травні українці за кордоном купили товарів за допомогою платіжних карток на 57,5 ​​млрд гривень.

Про це свідчать дані НБУ, повідомляють Українські Новини.

За травень 2022 року кількість операцій (безготівкових та переведення в готівку) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами склала 637 млн, а їх сума — 573,7 млрд гривень.

Порівняно з довоєнним січнем 2022 року кількість операцій зменшилася несуттєво (на 3,4%), водночас їх сума зросла майже на третину (на 31,5%).

Зокрема, в Україні протягом травня 2022 року з використанням платіжних карток здійснено понад 582 млн операцій на суму близько 502,4 млрд гривень.

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Це менше на 7,5% за кількістю та більше на 20,4% за сумою порівняно з січнем 2022 року.

За кордоном сума оплати товарів у платіжних терміналах торгової мережі та переведення в готівку в банкоматах з використанням платіжних карток у травні цього року склала 57,5 ​​млрд гривень (у січні — близько 7 млрд гривень).

Це пояснюється значною кількістю громадян, які змушені тимчасово виїхати з України через війну.

Щодо безготівкових операцій з платіжними картками, у травні цього року, якщо порівняти із січнем, їхня кількість зменшилася лише на 2,3% — до 588 млн, а сума зросла на 43,0% — до 395,0 млрд гривень.

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В умовах війни українці продовжували віддавати перевагу безготівковим операціям із платіжними картками.

Так, у травні 2022 року частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою становила майже 69% у загальному обсязі операцій із платіжними картками (у січні 2022 року цей показник становив 63%).

Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною — 92% (за січень 2022 — 91%).

Тобто 92 зі 100 операцій з картками були безготівковими.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить, що у травні 2022 року, як і раніше, найбільше операцій з використанням карток припало:

за кількістю — на розрахунки у торговельній мережі — 53,9% (або 317 млн). Їх сума склала майже чверть усіх безготівкових операцій (24,5%);

за сумою — на перекази з картки на картку — 57% (або 225,2 млрд гривень). Їх кількість склала 14%.

Оплата товарів та послуг в Інтернеті у травні 2022 року склала трохи більше ніж чверть за кількістю (27%) та шосту частину за сумою (16,2%) усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це майже 64 млрд гривень.

Середня сума однієї операції у травні 2022 року становила:

у торговельній мережі — 306 гривень (у січні 2022 року — 260 гривень),

з переведення з картки на картку — 2 709 гривень (у січні 2022 року — 1507 гривень),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 404 гривні (у січні 2022 року — 392 гривні).

За підсумками травня 2022 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 103,6 млн шт. Це на 13% більше у порівнянні з довоєнним січнем 2022 року.

У травні 2022 року порівняно із січнем цього року відбулося зменшення кількості платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції.

Їх кількість зменшилася на 11% — з 48,2 млн шт у січні до 42,8 млн шт у травні.

Незважаючи на скорочення загальної кількості безконтактних та токенізованих платіжних карток (на 6% та 15% відповідно), їх популярність серед українців дуже висока. Загальна частка безконтактних та токенізованих платіжних карток серед усіх активних карток становить 60% (у січні цього року — 58%).

Загалом на сьогоднішній день токенізована приблизно кожна шоста активна платіжна картка (на початку січня — приблизно кожна сьома); безконтактна — приблизно кожна друга (як і на початку січня).

Як наслідок, менше ніж п’ята частина операцій (18,2% за сумою та 16% за кількістю) здійснювалися у торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки.

Решта операцій була безконтактною (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів).

Їх сума в травні склала 79,2 млрд гривень.

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