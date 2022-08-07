У травні українці за кордоном купили товарів за допомогою платіжних карток на 57,5 млрд гривень — Finance.ua

У травні українці за кордоном купили товарів за допомогою платіжних карток на 57,5 млрд гривень
У травні українці за кордоном купили товарів за допомогою платіжних карток на 57,5 млрд гривень.
Про це свідчать дані НБУ, повідомляють Українські Новини.
За травень 2022 року кількість операцій (безготівкових та переведення в готівку) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами склала 637 млн, а їх сума — 573,7 млрд гривень.
Порівняно з довоєнним січнем 2022 року кількість операцій зменшилася несуттєво (на 3,4%), водночас їх сума зросла майже на третину (на 31,5%).
Зокрема, в Україні протягом травня 2022 року з використанням платіжних карток здійснено понад 582 млн операцій на суму близько 502,4 млрд гривень.
Це менше на 7,5% за кількістю та більше на 20,4% за сумою порівняно з січнем 2022 року.
За кордоном сума оплати товарів у платіжних терміналах торгової мережі та переведення в готівку в банкоматах з використанням платіжних карток у травні цього року склала 57,5 млрд гривень (у січні — близько 7 млрд гривень).
Це пояснюється значною кількістю громадян, які змушені тимчасово виїхати з України через війну.
Щодо безготівкових операцій з платіжними картками, у травні цього року, якщо порівняти із січнем, їхня кількість зменшилася лише на 2,3% — до 588 млн, а сума зросла на 43,0% — до 395,0 млрд гривень.
В умовах війни українці продовжували віддавати перевагу безготівковим операціям із платіжними картками.
Так, у травні 2022 року частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою становила майже 69% у загальному обсязі операцій із платіжними картками (у січні 2022 року цей показник становив 63%).
Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною — 92% (за січень 2022 — 91%).
Тобто 92 зі 100 операцій з картками були безготівковими.
Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить, що у травні 2022 року, як і раніше, найбільше операцій з використанням карток припало:
- за кількістю — на розрахунки у торговельній мережі — 53,9% (або 317 млн). Їх сума склала майже чверть усіх безготівкових операцій (24,5%);
- за сумою — на перекази з картки на картку — 57% (або 225,2 млрд гривень). Їх кількість склала 14%.
Оплата товарів та послуг в Інтернеті у травні 2022 року склала трохи більше ніж чверть за кількістю (27%) та шосту частину за сумою (16,2%) усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це майже 64 млрд гривень.
Середня сума однієї операції у травні 2022 року становила:
- у торговельній мережі — 306 гривень (у січні 2022 року — 260 гривень),
- з переведення з картки на картку — 2 709 гривень (у січні 2022 року — 1507 гривень),
- з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 404 гривні (у січні 2022 року — 392 гривні).
За підсумками травня 2022 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 103,6 млн шт. Це на 13% більше у порівнянні з довоєнним січнем 2022 року.
У травні 2022 року порівняно із січнем цього року відбулося зменшення кількості платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції.
Їх кількість зменшилася на 11% — з 48,2 млн шт у січні до 42,8 млн шт у травні.
Незважаючи на скорочення загальної кількості безконтактних та токенізованих платіжних карток (на 6% та 15% відповідно), їх популярність серед українців дуже висока. Загальна частка безконтактних та токенізованих платіжних карток серед усіх активних карток становить 60% (у січні цього року — 58%).
Загалом на сьогоднішній день токенізована приблизно кожна шоста активна платіжна картка (на початку січня — приблизно кожна сьома); безконтактна — приблизно кожна друга (як і на початку січня).
Як наслідок, менше ніж п’ята частина операцій (18,2% за сумою та 16% за кількістю) здійснювалися у торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки.
Решта операцій була безконтактною (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів).
Їх сума в травні склала 79,2 млрд гривень.
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