Ринок платіжних карток: держателі карток почали більше витрачати — Finance.ua
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Ринок платіжних карток: держателі карток почали більше витрачати

Фінтех і Картки
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Ринок платіжних карток: держателі карток почали більше витрачати
Ринок платіжних карток: держателі карток почали більше витрачати
Загальна кількість трансакцій за картками за перше півріччя поточного року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, зменшилися на 3,2%, а грошові об’єми збільшилися на 16,7%.
Про це пише «Мінфін» з посиланням на дані дослідження Українського Процесiнгового Центру.

Оплата карткою у POS-терміналах

Загальна кількість покупок карткою у POS-терміналах зменшилася на 3% та складала в середньому 10 трансакцій на одну активну картку за перше півріччя 2022 року.
За перше півріччя спостерігається збільшення грошових обсягів оплат карткою. Держателі карток витратили на 30,8% більше. Середня сума чеку за рік збільшилися на 35% та дорівнює 590 грн.

Зняття готівки

Кількість операцій зняття готівки в банкоматі зменшилась (-28,3%) та складає два трансакції в місяць. Обсяги АТМ-трансакцій зменшилися на 7,2%, а середня сума чеку збільшилась на 29% та дорівнювала 3 085 грн.

Розрахунки в інтернеті

За перше півріччя поточного року, порівнюючи з тим же періодом 2021 року, кількість оплат в інтернеті збільшилася на 1,0%, а їх обсяги на 21,5%. Середня сума чеку дорівнювала 1 736 грн., що на 20,6% більше ніж минулого року.
Найчастіше держателі карток оплачували комунальні послуги, поповнювали мобільні телефони та платили за відео-ігри. Значно менше витрачали на послуги кур’єрів, замовлення готової їжі, магазини косметики, авіа та ж.д. квитки, таксі та магазини одягу.

Перекази з картки на картку

Сервіс переказів й надалі показує зростання. У першому півріччі 2022 року кількість таких переказів збільшилася на 45,7%, а за грошовими обсягами відбулося зростання таких переказів на 85,2%. Зауважимо, що середня сума операції дорівнювала 2 395 грн.
За перше півріччя 2022 року відмічається значне зменшення активності держателів карток на фоні збільшення грошових обсягів платежів.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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