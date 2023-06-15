У травні населення забирало з банків вклади в валюті та відкривало нові депозити в гривні (інфографіка) — Finance.ua

У травні населення забирало з банків вклади в валюті та відкривало нові депозити в гривні (інфографіка) Сьогодні 14:00

У травні населення забирало з банків вклади в валюті та відкривало нові депозити в гривні (інфографіка), www.freepik.com

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у травні майже не змінився.

Про це свідчать дані Національного банку

З початку поточного року вклади населення в банках зросли на 1,5% із 926,488 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у травні зросли на 2% до 608,244 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці скоротився на 3,5% до 332,397 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у травні збільшилися на 3,6% до 1 069,448 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у травні для юросіб зросла на 0,3 в.п. до 13,6%, для фізосіб — на 0,6 в.п. до 11,9%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,7%, для населення — 0,9%.

Нагадаємо, Національний банк України у 2022 році з метою захисту курсової стійкості запровадив спеціальні інструменти: депозит із безготівковою купівлею іноземної валюти (за курсом, ближчим до офіційного) та депозит із захистом від зміни офіційного курсу. Обидва дали позитивний ефект. Як зазначили в пресслужбі НБУ, запроваджені депозити стали частиною комплексу заходів НБУ для підтримки курсової стійкості, зокрема за рахунок стабілізації ситуації на готівковому валютного ринку.

Сама наявність такого депозиту має позитивний вплив на очікування громадян, а відповідно — сприяє зниженню тиску на готівковий курс гривні

Довідка Finance.ua:

У травні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,9% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (11,6%). Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,8 до 0,9%.

За даними НБУ, за травень ставки за гривневими депозитами для підприємств впали з 11,4% до 10,8% річних, за валютними — зросли з 0,4% до 0,7% річних.

Українські Новини За матеріалами:

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