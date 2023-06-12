Депозитний договір: що треба обов'язково перевірити в документі — Finance.ua

Депозитний договір: що треба обов'язково перевірити в документі Сьогодні 09:04 — Кредит&Депозит

Депозитний договір: що треба обов'язково перевірити в документі

Договір про відкриття депозиту — важливий документ для вкладника банку. Депозитний договір містить умови розміщення грошей на депозитному рахунку, умови нарахування та виплати відсотків, дострокового зняття грошей та іншу важливу інформацію.

Яку інформацію варто перевірити вкладнику до підписання депозитного договору — розповів Фінкульт.

У договорі обов’язково повинні бути прописані умови розміщення депозиту й зазначено, що буде після закінчення терміну депозиту:

чи будуть кошти перераховані на ваш поточний рахунок чи банк автоматично продовжить (пролонгує) дію умов договору;

чи прописано повну відсоткову ставку;



строк дії депозиту;



наявність додаткових комісій;



чи має право банк змінювати відсоткову ставку.



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Також експерти радять передбачити в договорі пункт про дострокове поверенння коштів банком у випадку, якщо гроші які внесені на депозит, будуть потрібні вам раніше терміну, зазначеного в договорі.

Яку інформацію банк повинен надати на вимогу клієнта

Детальний розрахунок доходів і витрат, які пов’язані із розміщенням вкладу.

Інформацію про суму нарахованих відсотків за весь термін розміщення вкладу, що прописаний в договорі.



Суму податків і зборів, що стягується з вкладника за весь термін розміщення вкладу.



Суму комісійних зборів та тарифи банку, що пов’язані з розміщенням і обслуговуванням вкладу.



Варто знати! Впродовж дії депозитного договору банк може змінювати «публічну оферту» і розміщувати на своєму сайті оновлену інформацію.

Після отримання інформації у вас можуть виникати питання стосовно окремих пунктів договору. Обов’язково зверніться до працівника банківської установи та отримайте відповіді на наступні питання:

де на сайті банку можна відстежувати повідомлення, щодо змін до публічної інформації?

як у банківському онлайн застосунку продовжити дію депозитного договору або відмінити пролонгацію?

До підписання договору з банком ознайомтесь із Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, де міститься інформація про розмір відшкодування, строки початку виплат, у випадку визнання банку неплатоспоможним та обмеження гарантій.

Тільки отримавши відповіді на всі запитання і зрозумівши на яких умовах розміщуються кошти в банку, можна підписувати депозитний договір.

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