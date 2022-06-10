У травні грошова база зросла на 0,4% до 739,1 млрд гривень — Finance.ua

У травні грошова база зросла на 0,4% до 739,1 млрд гривень

Вчора 12:18 — Казна та Політика

У травні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зросла на 0,4% до 739,065 млрд гривень.

Про це свідчать дані НБУ.

З початку року грошова база зросла на 11,6% із 662,499 млрд гривень.

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Грошова маса у травні скоротилася на 0,1% до 2 124,232 млрд. гривень, а з початку року зросла на 2,6% з 2 071,358 млрд. гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у травні скоротився на 0,9% до 634,522 млрд. гривень, а з початку року зріс на 9,2% з 581,011 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

у 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд. гривень до 662,499 млрд. гривень;

грошова маса у 2021 році збільшилася на 12% з 1 850,014 млрд. гривень до 2 072,399 млрд. гривень;

у 2020 році грошова база збільшилася на 24,8% з 477,491 млрд. гривень до 595,993 млрд. гривень;

у 2020 році грошова маса зросла на 28,7% з 1 438,311 млрд. гривень до 1 850,471 млрд. гривень.

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