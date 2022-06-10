Скільки заробляють українські банки під час війни — Finance.ua

Скільки заробляють українські банки під час війни

Вчора 10:02 — Фондовий ринок

Скільки заробляють українські банки під час війни

НБУ опублікував показники про фінансові результати роботи банків за 1-й квартал 2022 року.

Про це повідомляє Опендатабот

Державні банки показали прибуток за цей період. Переважно, це відбулося за рахунок ПриватБанк у. Невеликий прибуток також показав Ощадбанк. Наразі Приват із великим відривом залишається найприбутковішим банком у країні.

Банки з державною часткою Прибуток/(збиток) після оподаткування АТ КБ «ПриватБанк» 3 714 976 АТ «Ощадбанк» 243 562 АТ «Укрексімбанк» -2 019 289 АБ «Укргазбанк» -1 408 884

Група банків з іноземними капіталами зазнала серйозних збитків за період. Так, наприклад, АТ «Райффайзен Банк» зазнав збитків на 128 971 грн, АТ «Укрисиббанк» — на 118 633 грн, АТ «Прокредит Банк» — на 760 514 грн, а АТ «ОТП Банк» — на усі 834 550 грн.

Єдиним банком із значним прибутком за цей період став Альфа-Банк (прибуток після оподаткування становить 720 673 грн).

Найбільш стабільно перший квартал пережили банки з приватним капіталом. Найкращі результати показали Південний та ПУМБ.

Ось десятка найбільш прибуткових та збиткових банків із цієї категорії:

Назва банку з приватним капіталом Сума прибутку/збитку після оподаткування Акціонерний банк «Південний» 213 551 АТ «ПУМБ» 185 804 АТ «Айбокс Банк» 95 657 АТ «А — Банк» 73 734 АТ «Ідея Банк» 71 716 АТ «МІБ» -14 310 АТ «Банк Альянс» -15 903 АКБ «ІндустріалБанк» -56 984 АТ «Універсал Банк» -109 617 АТ «Мегабнк» -196 091

Детальніше про кожен вид доходів банків, що працюють в Україні, а також їхні видатки — можна дізнатися у таблиці за посиланням.

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