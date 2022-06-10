Скільки заробляють українські банки під час війни — Finance.ua

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Скільки заробляють українські банки під час війни

Вчора 10:02Фондовий ринок
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Скільки заробляють українські банки під час війниСкільки заробляють українські банки під час війни
НБУ опублікував показники про фінансові результати роботи банків за 1-й квартал 2022 року.
Про це повідомляє Опендатабот.
Державні банки показали прибуток за цей період. Переважно, це відбулося за рахунок ПриватБанку. Невеликий прибуток також показав Ощадбанк. Наразі Приват із великим відривом залишається найприбутковішим банком у країні.
Банки з державною часткою Прибуток/(збиток) після оподаткування
АТ КБ «ПриватБанк» 3 714 976
АТ «Ощадбанк» 243 562
АТ «Укрексімбанк» -2 019 289
АБ «Укргазбанк» -1 408 884
Група банків з іноземними капіталами зазнала серйозних збитків за період. Так, наприклад, АТ «Райффайзен Банк» зазнав збитків на 128 971 грн, АТ «Укрисиббанк» — на 118 633 грн, АТ «Прокредит Банк» — на 760 514 грн, а АТ «ОТП Банк» — на усі 834 550 грн.
Єдиним банком із значним прибутком за цей період став Альфа-Банк (прибуток після оподаткування становить 720 673 грн).
Найбільш стабільно перший квартал пережили банки з приватним капіталом. Найкращі результати показали Південний та ПУМБ.
Ось десятка найбільш прибуткових та збиткових банків із цієї категорії:
Назва банку з приватним капіталом Сума прибутку/збитку після оподаткування
Акціонерний банк «Південний» 213 551
АТ «ПУМБ» 185 804
АТ «Айбокс Банк» 95 657
АТ «А — Банк» 73 734
АТ «Ідея Банк» 71 716
АТ «МІБ» -14 310
АТ «Банк Альянс» -15 903
АКБ «ІндустріалБанк» -56 984
АТ «Універсал Банк» -109 617
АТ «Мегабнк» -196 091
Детальніше про кожен вид доходів банків, що працюють в Україні, а також їхні видатки — можна дізнатися у таблиці за посиланням.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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За матеріалами: Finance.ua
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