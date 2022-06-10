Скільки заробляють українські банки під час війни — Finance.ua

|Банки з державною часткою
|Прибуток/(збиток) після оподаткування
|АТ КБ «ПриватБанк»
|3 714 976
|АТ «Ощадбанк»
|243 562
|АТ «Укрексімбанк»
|-2 019 289
|АБ «Укргазбанк»
|-1 408 884
|Назва банку з приватним капіталом
|Сума прибутку/збитку після оподаткування
|Акціонерний банк «Південний»
|213 551
|АТ «ПУМБ»
|185 804
|АТ «Айбокс Банк»
|95 657
|АТ «А — Банк»
|73 734
|АТ «Ідея Банк»
|71 716
|АТ «МІБ»
|-14 310
|АТ «Банк Альянс»
|-15 903
|АКБ «ІндустріалБанк»
|-56 984
|АТ «Універсал Банк»
|-109 617
|АТ «Мегабнк»
|-196 091