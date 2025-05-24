У травні фермери отримали понад 360 мільйонів гривень допомоги — Finance.ua
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У травні фермери отримали понад 360 мільйонів гривень допомоги

Аграрний ринок
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У травні фермери отримали понад 360 мільйонів гривень допомоги
У травні фермери отримали понад 360 мільйонів гривень допомоги
У травні 2025 року через Український державний фонд підтримки фермерських господарств було спрямовано другий транш державної допомоги в розмірі 361,7 млн грн. Ці кошти отримали 5 560 фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції.
Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.
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Так, станом на середину травня 2025 року 316,9 млн грн було виділено на бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних сільськогосподарських угідь (1 гектар) для 4139 заявників, які провадять сільськогосподарську діяльність.
Ще 44,8 млн грн спрямували на спеціальну бюджетну дотацію за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності для 1421 отримувача.
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Дотації виплачуються за кошти державного бюджету в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).
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За матеріалами:
Finance.ua
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