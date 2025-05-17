Аграрії засіяли ярими 87% прогнозованих площ: хто лідирує в посівній кампанії — Finance.ua

Аграрії засіяли ярими 87% прогнозованих площ: хто лідирує в посівній кампанії Сьогодні 07:17 — Аграрний ринок

Аграрії засіяли ярими 87% прогнозованих площ: хто лідирує в посівній кампанії

Українські аграрії засіяли вже 87% ярих зернових та зернобобових культур від прогнозованих площ. Це становить 4,95 млн га ярих зернових та зернобобових культур та 6,04 млн га технічних культур.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Найбільша площа посівів припадає на кукурудзу — 3,5 млн га (87%), ячмінь — 743,1 тис. га (96%), ярої пшениці вже засіяно 215,2 тис. га (95%), гороху — 210,9 тис. га (97%), вівса — 158,3 тис. га (98%). Гречка засіяна на площі 21,7 тис. га (24%), просо — 25,2 тис. га (33%).

Регіони-лідери за темпами сівби:

Полтавська область: 533,4 тис. га (пшениця — 4,5 тис. га, ячмінь — 69,1 тис. га, горох — 9,6 тис. га, овес — 3,1 тис. га, кукурудза — 441,9 тис. га);

Чернігівська область: 435 тис. га (пшениця — 12 тис. га, ячмінь — 13 тис. га, горох — 9,4 тис. га, овес — 23,5 тис. га, кукурудза — 368,3 тис. га);

Вінницька область: 368,2 тис. га (пшениця — 11,5 тис. га, ячмінь — 53 тис. га, горох — 7 тис. га, овес — 1,1 тис. га, кукурудза — 285,6 тис. га);

Кіровоградська область: 362,6 тис. га (пшениця — 3 тис. га, ячмінь — 35,4 тис. га, горох — 18,7 тис. га, овес — 0,5 тис. га, кукурудза — 294,8 тис. га);

Київська область: 359,2 тис. га (пшениця — 25 тис. га, ячмінь — 40,4 тис. га, горох — 4,5 тис. га, овес — 5 тис. га, кукурудза — 276 тис. га).

Технічні культури засіяні на площі 6,04 млн га. З них:

соняшнику — 3,9 млн га (77%). Лідер Дніпропетровщина — 570,8 тис. га;

сої — 1,73 млн га (72%);

цукрових буряків — 217,1 тис. га (99%).

Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.

Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.

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