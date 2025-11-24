У Торонто запрацювала філія «Паспортного Сервісу» Сьогодні 13:40

Із 24 листопада 2025 року у м. Торонто (Онтаріо, Канада) у тестовому режимі почав працювати відокремлений підрозділ державного підприємства «Паспортний Сервіс».

Про це повідомили у пресслужбі ДП.

Державне підприємство «Документ» повідомляє про старт тестового режиму роботи нового відокремленого підрозділу у місті Торонто, провінція Онтаріо.

Послуги надаватимуть у мобільних програмно-технічних комплексах (спеціально облаштовані білі мікроавтобуси з надписом «Паспортний Сервіс») за адресою: 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON M8Z 2X3.

Як прийматимуть громадян

Прийом громадян відбувається лише за попереднім записом.

На початковому етапі роботи (у тестовому режимі) оформлення анкет-заяв відбуватиметься тільки за попереднім записом до електронної черги, який можна здійснити на офіційному вебсайті ДП «Документ».

Графік роботи: Понеділок — субота, з 08:00 до 16:00 (за місцевим часом).

Які послуги доступні

Перелік послуг, доступних у м. Торонто:

оформлення та обмін паспорта громадянина України у формі ID-картки;

оформлення та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого чи викраденого);

обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на сучасну ID-картку (за бажанням або у разі непридатності документа).

Способи оплати

Наразі оплата за сервісні послуги підприємства здійснюється шляхом пред’явлення Money Order на суму вартості сервісної послуги підприємства.

Актуальну інформацію про послуги та роботу філії, реквізити для оформлення Money Order, а також можливість здійснити запис можна перевірити на офіційному вебсайті ДП «Документ».

Крім того, отримати безкоштовну консультацію щодо процедури оформлення документів на офіційних сторінках центру обслуговування громадян у соціальних мережах:

