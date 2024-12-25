У Threads щодня понад 100 мільйонів активних користувачів — Finance.ua
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У Threads щодня понад 100 мільйонів активних користувачів

Технології&Авто
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У Threads щодня понад 100 мільйонів активних користувачів
У Threads щодня понад 100 мільйонів активних користувачів
Соціальна мережа Threads, створена компанією Meta як альтернатива Twitter, продовжує демонструвати вражаючі темпи зростання. Кількість щоденних активних користувачів платформи перевищила 100 мільйонів. Це значне досягнення для сервісу, який було запущено лише кілька місяців тому.
Про це повідомив генеральний директор Марк Цукерберг.

Причини стрімкого зростання

Таке стрімке зростання Threads пов’язують з низкою чинників, включно з відтоком користувачів з конкуруючої соціальної мережі X і активною роботою розробників над поліпшенням функціональності платформи.
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За останні місяці Threads отримав низку нових функцій, таких як користувацькі стрічки, спрощена реєстрація для нових користувачів і можливість налаштування стрічки за замовчуванням.

Конкуренція з Bluesky

Варто зазначити, що Threads не єдина соціальна мережа, яка виграє від змін на ринку.
Конкуруюча платформа Bluesky також демонструє значне зростання кількості користувачів. Однак Threads поки що залишається лідером у цих перегонах.
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Успіх Threads свідчить про те, що користувачі активно шукають нові соціальні мережі, які відповідають їхнім потребам.
Компанія Meta, своєю чергою, продовжує інвестувати в розвиток своєї нової платформи, ставлячи перед собою амбітні цілі.
За матеріалами:
НВ
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