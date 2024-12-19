Threads працює над запланованими публікаціями — Finance.ua

Threads працює над запланованими публікаціями Сьогодні 02:17 — Технології&Авто

Threads працює над запланованими публікаціями

Threads анонсує ще одну важливу нову функцію до кінця року. Додаток незабаром почне тестувати можливість для користувачів планувати публікації заздалегідь, згідно з оновленням від виконавчого директора Meta Адама Моссері (Adam Mosseri).

Моссері поділився скріншотом майбутньої функції, на якому зображений простий інструмент для встановлення дати і часу публікації допису в редакторі дописів Threads. Цікаво, що Моссері сказав, що користувачі зможуть планувати лише нові пости, а не відповіді на існуючі, оскільки компанія хоче продовжувати надавати пріоритет «спілкуванню в реальному часі». Хоча він не дав жодних вказівок на те, коли цей інструмент може бути запущений ширше, він сказав, що ця функція була в роботі «протягом декількох місяців», так що, ймовірно, Meta планує випустити її в більш широкому масштабі в якийсь момент.

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Можливість планувати пости буде особливо корисною для брендів, авторів та інших, хто використовує сервіс для управління професійними акаунтами. Хоча вже існують сторонні інструменти, які дозволяють планувати публікації, багато з них вимагають платної підписки.

Планування постів — це остання ознака того, що Meta прагне додати більше функцій, орієнтованих на бренди, бізнес та інших професіоналів у сфері соціальних мереж, до додатку з 300 мільйонами користувачів. Раніше цього місяця сервіс також почав тестувати пост-аналітику. Обидві функції можуть стати в нагоді, коли Meta вирішить увімкнути рекламу на платформі — за чутками, це станеться наступного місяця.

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