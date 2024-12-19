Threads працює над запланованими публікаціями — Finance.ua

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Threads працює над запланованими публікаціями

Технології&Авто
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Threads працює над запланованими публікаціями
Threads працює над запланованими публікаціями
Threads анонсує ще одну важливу нову функцію до кінця року. Додаток незабаром почне тестувати можливість для користувачів планувати публікації заздалегідь, згідно з оновленням від виконавчого директора Meta Адама Моссері (Adam Mosseri).
Моссері поділився скріншотом майбутньої функції, на якому зображений простий інструмент для встановлення дати і часу публікації допису в редакторі дописів Threads. Цікаво, що Моссері сказав, що користувачі зможуть планувати лише нові пости, а не відповіді на існуючі, оскільки компанія хоче продовжувати надавати пріоритет «спілкуванню в реальному часі». Хоча він не дав жодних вказівок на те, коли цей інструмент може бути запущений ширше, він сказав, що ця функція була в роботі «протягом декількох місяців», так що, ймовірно, Meta планує випустити її в більш широкому масштабі в якийсь момент.
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Можливість планувати пости буде особливо корисною для брендів, авторів та інших, хто використовує сервіс для управління професійними акаунтами. Хоча вже існують сторонні інструменти, які дозволяють планувати публікації, багато з них вимагають платної підписки.
Планування постів — це остання ознака того, що Meta прагне додати більше функцій, орієнтованих на бренди, бізнес та інших професіоналів у сфері соціальних мереж, до додатку з 300 мільйонами користувачів. Раніше цього місяця сервіс також почав тестувати пост-аналітику. Обидві функції можуть стати в нагоді, коли Meta вирішить увімкнути рекламу на платформі — за чутками, це станеться наступного місяця.
За матеріалами:
expert.ua
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