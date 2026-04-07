У ТЦК нагадали, за які порушення накладають штрафи на громадян

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) продовжують накладати штрафи на військовозобов’язаних громадян за порушення правил військового обліку.

Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП.

Якщо протягом 15 днів до ТЦК та СП не надійшли відомості про сплату або оскарження штрафу до суду, відомство має право направити постанову виконавчій службі для примусового виконання.

Найпоширеніші порушення

Серед основних порушень правил військового обліку:

несвоєчасне оновлення персональних даних (зміна місця проживання, сімейного стану, освіти чи місця роботи без повідомлення ТЦК та СП у семиденний строк);

неявка за повісткою для уточнення облікових даних;

непроходження військово-лікарської комісії за мобілізаційним розпорядженням;

порушення правил взяття на облік (зокрема після досягнення 17-річного віку, звільнення з місць позбавлення волі або у разі відсутності реєстрації як внутрішньо переміщеної особи);

інші порушення.

Як повідомляють про штраф

Інформацію про накладений штраф громадяни можуть отримати:

через застосунок «Резерв+»;

від груп оповіщення;

від представників Національної поліції під час перевірок, якщо особу внесено до відповідних реєстрів.

Важливі моменти щодо сплати штрафу

Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф необхідно сплатити протягом 15 днів. У разі примусового стягнення сума може бути збільшена, додатково нараховується 10% виконавчого збору та витрати на проведення виконавчих дій.

Органи виконавчої служби можуть застосовувати заходи примусового виконання, зокрема:

арешт банківських рахунків;

арешт майна;

обмеження права керування транспортними засобами.

Подання позову до суду зупиняє перебіг 15-денного строку для сплати штрафу до ухвалення остаточного рішення.

Позов не зупиняє арешт рахунків автоматично: щоб уникнути блокування карток під час судових засідань, подають окреме клопотання.

Штраф за порушення правил військового обліку для громадян становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Також Кабінет Міністрів спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Юнаки, яким виповнилося 17 років, зможуть стати на військовий облік через застосунок Резерв+, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком 25−60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Штраф за порушення правил військового обліку для громадян становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

