У Тайвані звели будинок-спіраль, який генерує понад 40 тис. кіловатів енергії на рік — Finance.ua
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У Тайвані звели будинок-спіраль, який генерує понад 40 тис. кіловатів енергії на рік

Технології&Авто
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Будинок-спіраль в нічний час / Фото VCA
Будинок-спіраль в нічний час / Фото VCA
У Тайбеї завершилося будівництво незвичайного будинку у формі подвійної спіралі ДНК. Вежа Tao Zhu Yin Yuan генерує чисту енергію завдяки сонячним панелям на даху.
Також будівля унікальна своїм «зеленим» фасадом. Там розташовані тисячі дерев і кущів, повідомляє архітектурна студія Vincent Callebaut Architectures.

Майже хмарочос

Це будинок висотою 93,2 метра, тобто майже хмарочос. Він має площу понад 8000 квадратних метрів. Всередині є 21 наземний поверх, 20 з яких скручуються по спіралі.
Така конструкція не лише візуально цікава, а й має практичне значення. Завдяки такому плануванню всі квартири забезпечені гарним денним освітленням.
Кожна квартира спроєктована з трьома сторонами вікон від підлоги до стелі, що сприяє природній циркуляції повітря.
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Потужні сонячні панелі на даху

На даху будинку розміщені сонячні панелі. Вони можуть виробляти близько 40 000 кіловатів на годину енергії на рік. Цього достатньо, щоб повністю забезпечити енергією 10 домогосподарств.
Також вежа оснащена шістьма вітряними турбінами, які генеруватимуть додаткові 1400 кіловатів на годину електроенергії на рік. Вони забезпечать громадські об’єкти комплексу.
Окрім того, будівля обладнана світлодіодним освітленням і системою управління енергоспоживанням. Це дає можливість економити 30 — 40% енергії.

Міцний каркас, який витримає землетруси і повені

Будинок має високоміцний сталевий каркас із 68 фундаментними палями. Вони досягають 50 метрів у скельній породі внизу, а також низки сейсмоізоляційних подушок. Кажуть, що вежа зможе витримувати землетруси і повені.
У випадку з Tao Zhu Yin Yuan ми спостерігаємо майбутні тенденції в архітектурі та житловому будівництві: більше уваги приділяють збереженню біорізноманіття, енергетичній самодостатності та якості життя для мешканців та відвідувачів, — зазначила представниця Ради з екологічного будівництва США Стелла Кай.
«Зелений» фасад / Фото VCA
«Зелений» фасад / Фото VCA
По всій території будинку, включно з фасадами, балконами, терасами і ландшафтними садовими зонами, висаджено близько 23 000 рослин. Вони не тільки тішитимуть око, а й поглинатимуть до 130 тонн вуглекислого газу на рік.
Для поливу впровадили систему збору дощової води, яка може зберігати до 500 тонн води.
За матеріалами:
Телеканал 24
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