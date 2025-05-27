У Таїланді туристам дозволять розплачуватися криптокартками — Finance.ua
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У Таїланді туристам дозволять розплачуватися криптокартками

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У Таїланді туристам дозволять розплачуватися криптокартками
У Таїланді туристам дозволять розплачуватися криптокартками
У Таїланді туристи отримають можливість оплачувати товари і послуги криптокартками.
Про це повідомляє The Nation з посиланням на заяву міністра фінансів Пічая Чунхаваджира.
Відповідна теза прозвучала під час виступу політика на заході Dailynews Talk 2025: Revitalising Stocks & Crypto in H2 2025. У своїй заяві міністр вказав на те, що обговорення пілота такого проєкту з Банком Таїланду вже триває.

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Ідея полягає в тому, щоб забезпечити прив’язку криптоактивів до ліцензованих платіжних сервісів. Це дасть змогу розплачуватися криптовалютою, використовуючи звичайні кредитні картки.
Продавці товарів і послуг, своєю чергою, отримуватимуть тайські бати. При цьому їм навіть не потрібно знати, що розрахунок проводився в криптоактивах, зазначив міністр.
Водночас політик наголосив, що впровадження таких практик потребуватиме нормативних змін і буде пов’язане з дотриманням суворих правил. Він не розкрив подробиць переговорного процесу Банком Таїланду і не назвав терміни запуску пілота.
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«Цей підхід можна негайно адаптувати для Таїланду за умови наявності підтримуючих систем», — сказав він.
Також міністр приділив увагу низці інших питань, пов’язаних із нормативним полем Таїланду. Зокрема, це реформа фінансового законодавства з метою уніфікації правил для традиційних продуктів і криптоактивів.
Крім того, влада має намір переглянути обмеження для інституційних інвесторів щодо вкладення коштів в окремі інструменти. Зокрема, страхові компанії та великі фонди можуть купувати для цих цілей тільки державні облігації.
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