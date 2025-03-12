У Standard Chartered назвали причини обвалу біткоїна — Finance.ua

У Standard Chartered назвали причини обвалу біткоїна Сьогодні 20:33 — Криптовалюта

У Standard Chartered назвали причини обвалу біткоїна

Нещодавнє падіння біткоїна зумовлене загальними проблемами на ринку ризикових активів, а не суто криптовалютними чинниками.

Про це заявив головний дослідник відділу цифрових активів Standard Chartered Джефф Кендрік.

За словами експерта, курс біткоїна тісно корелює з динамікою інших ризикових активів, зокрема акцій технологічних гігантів. Кендрік наголосив, що відновлення ціни активу залежатиме від двох можливих факторів: покращення умов для ризикових активів або позитивних новин для біткоїна, як-от початок купівлі криптовалюти урядами США чи інших країн.

Щодо ринків ризикових активів, Кендрік наголосив, що визначеність у питаннях тарифів або швидке рішення Федеральної резервної системи США про зниження процентних ставок можуть стати поштовхом до зростання.

«Якщо під час травневого засідання ФРС ймовірність зниження ставки підвищиться до 75% із нинішніх 50%, це може стати тригером для відновлення», — зазначив він.

Проте Кендрік застеріг, що подальше падіння першої криптовалюти може призвести до пробиття рівня підтримки $76 500 і обвалу нижче ніж $69 000. Моя мета у $200 000 залишається незмінною, попри поточні коливання, зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше у Standard Chartered заявили, що ціна біткоїна злетить до відмітки в $500 000 до того, як Дональд Трамп залишить посаду президента США. На момент написання перша криптовалюта торгується поблизу $82 700.

Графік BTC/USDT на біржі Binance. Джерело: TradingView.

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