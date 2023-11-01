У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії рф на $10 мільйонів — Finance.ua

У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії рф на $10 мільйонів Сьогодні 11:31 — Кримінал

У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії рф на $10 мільйонів

Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення громадянину США й двом громадянам Канади російського походження у контрабанді електроніки в рф.

Згідно із судовими документами, 52-річного громадянина рф і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій і з метою шахрайства.

Читайте також БЕБ у Києві вилучило контрафактні сигарети вартістю понад 5 мільйонів

Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям.

За даними прокуратури, протягом року Насріддінов, Гольцев і Пузирьова організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько 10 мільйонів доларів США, причому значна їх частина йшла на потреби російської оборони.

Читайте також Продавали підроблені стодоларові купюри: на заході України викрили злочинну групу

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у рф, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні. Зокрема, в комплексі радіорозвідки «Торн-МДМ», комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглібськ-2», легкій багатоцільовій керованій ракеті «Изделие 305Е», вертольотах Ка-52, дронах «Орлан-10» і бойових танках Т-72Б3.

Схема працювала так: Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками й постачальниками.

Насріддінов і Гольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаю, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися в росію. А Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.