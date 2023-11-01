У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії рф на $10 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії рф на $10 мільйонів

Кримінал
26
У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії рф на $10 мільйонів
У США викрили трьох росіян на контрабанді для армії рф на $10 мільйонів
Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення громадянину США й двом громадянам Канади російського походження у контрабанді електроніки в рф.
Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
Згідно із судовими документами, 52-річного громадянина рф і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій і з метою шахрайства.
Читайте також
Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям.
За даними прокуратури, протягом року Насріддінов, Гольцев і Пузирьова організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько 10 мільйонів доларів США, причому значна їх частина йшла на потреби російської оборони.
Читайте також
Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у рф, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні. Зокрема, в комплексі радіорозвідки «Торн-МДМ», комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглібськ-2», легкій багатоцільовій керованій ракеті «Изделие 305Е», вертольотах Ка-52, дронах «Орлан-10» і бойових танках Т-72Б3.
Схема працювала так: Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками й постачальниками.
Читайте також
Насріддінов і Гольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаю, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися в росію. А Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.