БЕБ у Києві вилучило контрафактні сигарети вартістю понад 5 мільйонів — Finance.ua
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БЕБ у Києві вилучило контрафактні сигарети вартістю понад 5 мільйонів

Кримінал
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Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, що налагодила продаж контрафактної тютюнової продукції. З незаконного обігу вилучено товари вартістю понад 5 млн грн, пише аspi.com.ua.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили осіб, які на території міста Києва налагодили придбання та зберігання контрафактних електронних сигарет і тютюну для кальяну без марок акцизного податку. Надалі підакцизну продукцію продавали на території України, в тому числі у м. Київ та через мережу Інтернет.
Реалізація підакцизних товарів здійснювалася без належного відображення в податковій звітності. Такі дії призвели до несплати акцизного податку в особливо великих розмірах.
За результатами проведених обшуків в складських і торгових приміщеннях детективи БЕБ виявили та вилучили понад 2500 електронних сигарет, 1600 кг тютюну для кальяну без марок акцизного податку вартістю понад 5 млн гривень.
Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.
За матеріалами:
Finance.ua
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