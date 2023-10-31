БЕБ у Києві вилучило контрафактні сигарети вартістю понад 5 мільйонів — Finance.ua

БЕБ у Києві вилучило контрафактні сигарети вартістю понад 5 мільйонів Сьогодні 19:45 — Кримінал

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, що налагодила продаж контрафактної тютюнової продукції. З незаконного обігу вилучено товари вартістю понад 5 млн грн, пише аspi.com.ua.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили осіб, які на території міста Києва налагодили придбання та зберігання контрафактних електронних сигарет і тютюну для кальяну без марок акцизного податку. Надалі підакцизну продукцію продавали на території України, в тому числі у м. Київ та через мережу Інтернет.

Реалізація підакцизних товарів здійснювалася без належного відображення в податковій звітності. Такі дії призвели до несплати акцизного податку в особливо великих розмірах.

За результатами проведених обшуків в складських і торгових приміщеннях детективи БЕБ виявили та вилучили понад 2500 електронних сигарет, 1600 кг тютюну для кальяну без марок акцизного податку вартістю понад 5 млн гривень.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

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