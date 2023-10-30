У США Uber почала надавати клієнтам роботаксі — Finance.ua

У США Uber почала надавати клієнтам роботаксі
Американська компанія Uber почала надавати користувачам у Феніксі поїздки без водія.
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
Для запуску революційної послуги Компанія об'єдналася з Waymo, і тепер, якщо користувач замовить поїздку на UberX, Uber Green, Uber Comfort або Uber Comfort Electric, йому може бути підібраний автомобіль Waymo, якщо він знаходиться в зоні обслуговування і є вільний.
Якщо клієнт не хоче їхати в безпілотному автомобілі, він може відмовитися і обрати авто з водієм.
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Ціна поїздки Waymo не відрізняється від інших типів поїздок в Uber.
Щоб розпочати поїздку з Waymo, користувач повинен розблокувати автомобіль у застосунку Uber, а потім натиснути кнопку для старту поїздки. Клієнти також матимуть доступ до підтримки Uber.
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