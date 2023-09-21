Ціни на послуги Uber в ЄС можуть зрости на 40% — Finance.ua

Ціни на послуги Uber в ЄС можуть зрости на 40% Вчора 22:19 — Особисті фінанси

Ціни на послуги Uber в ЄС можуть зрости на 40%

Американська компанія з надання послуг таксі та доставки їжі Uber Technologies може підвищити ціни на 40%, якщо Євросоюз ухвалить нову директиву, що стосується статусу самозайнятих.

Відповідно до законопроекту, водії таксі та кур'єри фактично будуть найманими працівниками і отримають такі самі трудові права і пільги, наприклад, гарантований мінімальний рівень оплати праці та можливість взяти відпустку для догляду за дитиною.

Керівниця профільного європейського підрозділу Uber Анабель Діас заявила, що крім підвищення цін для кінцевих споживачів, ухвалення нового законодавчого акта також призведе до скорочення 50−70% таксистів і кур'єрів в Uber. А також припинення діяльності сервісу в сотнях із 3 тисяч міст ЄС, у яких агрегатор представлений нині.

Водночас умови зайнятості водіїв і кур'єрів посиляться: вони матимуть регулярно приймати будь-які замовлення без можливості вибору, а також починати і закінчувати робочий день у чітко встановлений час. Також вони більше не зможуть паралельно працювати з іншими аналогічними сервісами.

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В Uber уже закликали законодавців запровадити додаткові правила, які нададуть змогу зберегти за самозайнятими переваги гнучкого трудового режиму, однак офіційна позиція ЄС наразі залишається незмінною.

«Якщо платформа де-факто є роботодавцем, зайняті в її діяльності люди повинні мати ті самі права і користуватися тим самим захистом, що і штатні співробітники», — наголосив комісар ЄС з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт.

Економічна Правда За матеріалами:

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