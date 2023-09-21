Ціни на послуги Uber в ЄС можуть зрости на 40% — Finance.ua
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Ціни на послуги Uber в ЄС можуть зрости на 40%

Особисті фінанси
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Ціни на послуги Uber в ЄС можуть зрости на 40%
Ціни на послуги Uber в ЄС можуть зрости на 40%
Американська компанія з надання послуг таксі та доставки їжі Uber Technologies може підвищити ціни на 40%, якщо Євросоюз ухвалить нову директиву, що стосується статусу самозайнятих.
Про це повідомляє Financial Times.
Відповідно до законопроекту, водії таксі та кур'єри фактично будуть найманими працівниками і отримають такі самі трудові права і пільги, наприклад, гарантований мінімальний рівень оплати праці та можливість взяти відпустку для догляду за дитиною.
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Керівниця профільного європейського підрозділу Uber Анабель Діас заявила, що крім підвищення цін для кінцевих споживачів, ухвалення нового законодавчого акта також призведе до скорочення 50−70% таксистів і кур'єрів в Uber. А також припинення діяльності сервісу в сотнях із 3 тисяч міст ЄС, у яких агрегатор представлений нині.
Водночас умови зайнятості водіїв і кур'єрів посиляться: вони матимуть регулярно приймати будь-які замовлення без можливості вибору, а також починати і закінчувати робочий день у чітко встановлений час. Також вони більше не зможуть паралельно працювати з іншими аналогічними сервісами.
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В Uber уже закликали законодавців запровадити додаткові правила, які нададуть змогу зберегти за самозайнятими переваги гнучкого трудового режиму, однак офіційна позиція ЄС наразі залишається незмінною.
«Якщо платформа де-факто є роботодавцем, зайняті в її діяльності люди повинні мати ті самі права і користуватися тим самим захистом, що і штатні співробітники», — наголосив комісар ЄС з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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