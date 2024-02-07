У США тестують платформу ППО на базі ШІ, здатну відслідковувати та збивати до тисячі дронів — Finance.ua

У США тестують платформу ППО на базі ШІ, здатну відслідковувати та збивати до тисячі дронів Сьогодні 02:15 — Технології&Авто

У США тестують платформу ППО на базі ШІ, здатну відслідковувати та збивати до тисячі дронів, Фото: EOS.

Компанія Electro Optic Systems (EOS), дочірнє підприємство австралійської фірми EOS в США, в рамках польових випробувань продемонструвала можливості своєї системи захисту від безпілотників.

Комплекс є інтелектуальною схемою ППО NiDAR CUAS, вбудованою в систему дистанційного керування RWS і гармату EOS, повідомляє АрміяInform.

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«Перебіг польових навчань був складним заходом: він включав різноманітні технології боротьби з безпілотниками, цілі для дронів і сценарії, засновані на складній тактиці противника», — розповів подробиці тестування генеральний директор EOS Філ Коке.

Система NiDAR CUAS Compact компанії Marss Group — програмна платформа штучного інтелекту протидії БПЛА. Система, що настроюється, використовує штучний інтелект і датчики для виявлення дронів і опціональних електронних засобів протидії.

Датчики для виявлення дронів системи NiDAR CUAS Compact, Фото: Marss Group.

Розробники стверджують, що система здатна виявити та знищити до 1000 дронів. При цьому визначає місце розташування, висоту та швидкість польоту дрону на дистанції близько 10 км.

Радар системи складається з чотирьох твердотільних радарних панелей високої чіткості, розташованих на нижній стійці купола, що забезпечують 360-градусне покриття.

«Демонстрація включала інтеграцію системи NiDAR з дистанційною системою озброєння (RWS) і гарматою EOS, що ефективно вражає загрози з БПЛА» , — підсумували розробники.

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