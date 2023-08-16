У США тестуватимуть безпілотні екіпажі для транспортування вантажів залізницею — Finance.ua

У США тестуватимуть безпілотні екіпажі для транспортування вантажів залізницею Сьогодні 03:08 — Технології&Авто

У США тестуватимуть безпілотні екіпажі для транспортування вантажів залізницею

В США дві малі залізниці в штаті Джорджія, що належать компанії Genesee and Wyoming, домовилися з Федеральною залізничною адміністрацією країни (FRA) про реалізацію пілотного проекту, мета якого полягає у випробуванні безпілотних рейкових екіпажів із тяговими акумуляторами, розроблених компанією Parallel Systems.

Залізниці Georgia Central (GC) та Heart of Georgia (HOG) розраховують, що допрацьовані технології Parallel Systems дозволять їм сформувати новий бізнес із перевезення контейнерів у сполученні з портом Саванна на східному узбережжі США. Порт Саванна є третім за розміром портом країни.

Передбачається, що безпілотні екіпажі транспортуватимуть контейнери малодіяльними лініями, що дозволить пожвавити перевезення ними і прибрати з автомобільних доріг тисячі контейнеровозів.

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Пілотний проект планується виконати під наглядом FRA у кілька етапів починаючи з 2024 року.

Залізниця GC завдовжки 340 км проходить від порту Саванна на схід до розташованого в штаті Джорджія міста Мейкон, а залізниця HOG завдовжки 375 км з'єднує міста Мідвілл та Престон у тому ж штаті. Обидві вони стикуються із залізницями першого класу CSX та Norfolk Southern.

Безпілотний екіпаж компанії Parallel Systems є моторним візком, що працює в автоматичному режимі з тяговими акумуляторами, обладнаний датчиками для виявлення перешкод. Пара таких візків може перевозити два контейнери на два яруси. Екіпажі з контейнерами здатні поєднуватися в колону за допомогою віртуального зчеплення.

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