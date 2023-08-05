У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки — Finance.ua

У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки Сьогодні 03:25 — Особисті фінанси

У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки

У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 975 авто. Це майже на 9% менше, ніж у червні.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Як зазначається, у порівнянні з липнем 2022 року реєстрації нових комерційних авто збільшились на 64%.

Відставання від показника довоєнного липня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 43%.

До ТОП-5 ринку нових комерційних авто у липні увійшли:

Renault — 276 од.; Ford — 91 од.; Mercedes-Benz — 76 од.; Volkswagen — 66 од.; Scania — 53 од.

«Всього з січня по липень 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 6165 нових машин, що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків липня традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,7 тис., що склало 19,9% від загальної кількості.

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