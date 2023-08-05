У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки — Finance.ua

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У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки

Особисті фінанси
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У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки
У липні в Україні знизився попит на нові вантажівки
У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 975 авто. Це майже на 9% менше, ніж у червні.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Як зазначається, у порівнянні з липнем 2022 року реєстрації нових комерційних авто збільшились на 64%.
Відставання від показника довоєнного липня 2021 року в цьому сегменті автомобільного ринку становить 43%.
До ТОП-5 ринку нових комерційних авто у липні увійшли:
  1. Renault — 276 од.;
  2. Ford — 91 од.;
  3. Mercedes-Benz — 76 од.;
  4. Volkswagen — 66 од.;
  5. Scania — 53 од.
«Всього з січня по липень 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 6165 нових машин, що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків липня традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,7 тис., що склало 19,9% від загальної кількості.

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За матеріалами:
Finance.ua
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