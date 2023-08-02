Найпопулярніші моделі авто, які привозили з-за кордону в липні — Finance.ua

Найпопулярніші моделі авто, які привозили з-за кордону в липні Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Найпопулярніші моделі авто, які привозили з-за кордону в липні

Рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків липня традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,7 тис., що склало 19,9% від загальної кількості.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 9,9% (1,9 тис.). На третьому місці розмістився Nissan (7,6%, 1,4 тис.). Четверту сходинку посіла Skoda (7,6%, 1,4 тис. шт.). Бренд Audi зайняв п’яте місце (6,9%, 1,3 тис. шт.).

Таблиця: eauto.org.ua

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У червні таких привезли 1,4 тис. шт.

На другому місці, як і минулого місяця, розмістилася Skoda Octavia (889 шт.), на третьому — Renault Megane (729 шт.)

Колишній багаторічний лідер імпорту, вживаний Volkswagen Passat (711 шт.) за підсумками липня залишається на четвертому місці.

Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (522 шт.).

Загалом топ-20 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону у червні такий:

Volkswagen Golf — 1438 шт. Skoda Octavia — 889 шт. Renault Megane — 729 шт. Volkswagen Passat — 711 шт. Renault Scenic — 522 шт. Nissan Leaf — 509 шт. Nissan Qashqai — 378 шт. Volkswagen Touran — 362 шт. Volkswagen Tiguan — 357 шт. Audi A4 — 350 шт. Ford Focus — 331 шт. Skoda Fabia — 299 шт. Audi Q5 — 290 шт. Tesla Model 3 — 275 шт. Opel Astra — 244 шт. Opel Zafira — 226 шт. Mazda CX-5 — 202 шт. Nissan Rogue — 197 шт. Ford Fusion — 181 шт. Audi A6 — 180 шт.

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