Найпопулярніші моделі авто, які привозили з-за кордону в липні — Finance.ua
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Найпопулярніші моделі авто, які привозили з-за кордону в липні

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Найпопулярніші моделі авто, які привозили з-за кордону в липні
Найпопулярніші моделі авто, які привозили з-за кордону в липні
Рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків липня традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,7 тис., що склало 19,9% від загальної кількості.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 9,9% (1,9 тис.). На третьому місці розмістився Nissan (7,6%, 1,4 тис.). Четверту сходинку посіла Skoda (7,6%, 1,4 тис. шт.). Бренд Audi зайняв п’яте місце (6,9%, 1,3 тис. шт.).
Таблиця: eauto.org.ua
Таблиця: eauto.org.ua

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У червні таких привезли 1,4 тис. шт.
На другому місці, як і минулого місяця, розмістилася Skoda Octavia (889 шт.), на третьому — Renault Megane (729 шт.)
Колишній багаторічний лідер імпорту, вживаний Volkswagen Passat (711 шт.) за підсумками липня залишається на четвертому місці.
Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (522 шт.).
Загалом топ-20 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону у червні такий:
  1. Volkswagen Golf — 1438 шт.
  2. Skoda Octavia — 889 шт.
  3. Renault Megane — 729 шт.
  4. Volkswagen Passat — 711 шт.
  5. Renault Scenic — 522 шт.
  6. Nissan Leaf — 509 шт.
  7. Nissan Qashqai — 378 шт.
  8. Volkswagen Touran — 362 шт.
  9. Volkswagen Tiguan — 357 шт.
  10. Audi A4 — 350 шт.
  11. Ford Focus — 331 шт.
  12. Skoda Fabia — 299 шт.
  13. Audi Q5 — 290 шт.
  14. Tesla Model 3 — 275 шт.
  15. Opel Astra — 244 шт.
  16. Opel Zafira — 226 шт.
  17. Mazda CX-5 — 202 шт.
  18. Nissan Rogue — 197 шт.
  19. Ford Fusion — 181 шт.
  20. Audi A6 — 180 шт.

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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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