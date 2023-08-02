Найпопулярніші моделі авто, які привозили з-за кордону в липні — Finance.ua

Найпопулярніші моделі авто, які привозили з-за кордону в липні
Рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків липня традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,7 тис., що склало 19,9% від загальної кількості.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 9,9% (1,9 тис.). На третьому місці розмістився Nissan (7,6%, 1,4 тис.). Четверту сходинку посіла Skoda (7,6%, 1,4 тис. шт.). Бренд Audi зайняв п’яте місце (6,9%, 1,3 тис. шт.).
Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону
Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У червні таких привезли 1,4 тис. шт.
На другому місці, як і минулого місяця, розмістилася Skoda Octavia (889 шт.), на третьому — Renault Megane (729 шт.)
Колишній багаторічний лідер імпорту, вживаний Volkswagen Passat (711 шт.) за підсумками липня залишається на четвертому місці.
Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (522 шт.).
Загалом топ-20 найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону у червні такий:
- Volkswagen Golf — 1438 шт.
- Skoda Octavia — 889 шт.
- Renault Megane — 729 шт.
- Volkswagen Passat — 711 шт.
- Renault Scenic — 522 шт.
- Nissan Leaf — 509 шт.
- Nissan Qashqai — 378 шт.
- Volkswagen Touran — 362 шт.
- Volkswagen Tiguan — 357 шт.
- Audi A4 — 350 шт.
- Ford Focus — 331 шт.
- Skoda Fabia — 299 шт.
- Audi Q5 — 290 шт.
- Tesla Model 3 — 275 шт.
- Opel Astra — 244 шт.
- Opel Zafira — 226 шт.
- Mazda CX-5 — 202 шт.
- Nissan Rogue — 197 шт.
- Ford Fusion — 181 шт.
- Audi A6 — 180 шт.
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