У США розроблять національну криптовалюту, щоб обігнати технологічний розвиток Китаю — Finance.ua

У США розроблять національну криптовалюту, щоб обігнати технологічний розвиток Китаю Вчора 22:19 — Фінтех і Картки

У США розроблять національну криптовалюту, щоб обігнати технологічний розвиток Китаю

Представники Комітету фінансових послуг США заявили, що активна робота Китаю над запровадженням цифрового юаня негативно вплине на економіку Америки, тому єдине рішення — діяти на випередження, розробивши власний цифровий долар.

Як стало відомо, на засіданні Комітету фінпослуг урядовці проголосували за створення CBDC, щоб обігнати технологічний розвиток Китаю та не допустити, щоб долар втратив статус світової резервної валюти. Наразі у Китаї заявили про розширення пілотних випробувань національної цифрової валюти e-CNY у чотирьох провінціях: Гуандун, Цзянсу, Хебей та Сичуань. Загалом, e-CNY стане доступною для більш ніж 500 мільйонів громадян Китаю.

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Криптовалютний експеримент став наймасштабнішим з усіх дій, які будь-коли робила китайська влада щодо ринку цифрових активів. Нагадаємо, Китай дозволив використовувати CBDC іноземним спортсменам під час зимових Олімпійських ігор 2022 року, які пройшли у Пекіні. Крім того, у серпні громадяни отримали можливість розплачуватися e-CNY на деяких маршрутах громадського транспорту. Додамо, що урядовці Китаю поки що не стали відкрито заявляти про те, що CBDC стане доступним для всіх жителів країни.

Щодо національної криптовалюти США, декілька днів тому директор Національної економічної ради Браян Діз і міністр фінансів Джанет Єллен заявили, що Білий дім, Мінфін та інші держвідомства підтримають дослідження ФРС щодо цифрового долара.

Адміністрація президента зазначала, що США хочуть підготуватися до випуску CBDC, якщо Мінфін вирішить, що ініціатива відповідає інтересам країни. Представники Байдена підкреслили, що остаточне рішення буде ухвалено ФРС.

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