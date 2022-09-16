В Білому домі представили плани щодо регулювання криптовалют — Finance.ua

В Білому домі представили плани щодо регулювання криптовалют Вчора 23:04 — Фінтех і Картки

Білий дім підготував перший фреймворк стосовно планів влади США щодо регулювання ринку криптовалют.

Згідно з джерелом, президент США розгляне питання про необхідність заклику Конгресу США для внесення правок до закону про банківську таємницю. Очікується, що поправки стосуватимуться не тільки провайдерів криптовалют, а й NFT-маркетплейсів.

Також влада розгляне питання про посилення штрафування бізнесу за нелегальне надання фінансових послуг.

Мінфін США має намір до кінця 2023 року завершити оцінку ризиків незаконної активності через децентралізовані фінанси (DeFi), а також ринку NFT до липня 2023 року. Також адміністрація Байдена закликала ФРС дослідити питання розроблення цифрової держвалюти, проте деталі поки що відсутні.

В Білому домі також затронули тему стейблкоїнів. На думку влади США, ринок стабільних монет може спровокувати «руйнівні наслідки», якщо він не підпадатиме під наявні стандарти регулювання фінансових послуг. Щоб «захистити» стейблкоїни від потенційних ризиків, Мінфін США посилить взаємодію з фінансовими установами для «виявлення, відстеження та аналізу стратегічних ризиків, пов’язаних із ринками криптовалют».

Нагадаємо, у березні 2022 року Байден надав указ різним відомствам у межах федерального уряду підготувати звіти щодо криптовалют. Згідно з указом, відомства вивчать можливість створення цифрової версії долара, а Мін’юст має вирішити, чи потрібно розробляти нове законодавство.

cryptomisto За матеріалами:

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