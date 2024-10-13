У США продається понад 800 авто Toyota Camry щодня — Finance.ua

У США продається понад 800 авто Toyota Camry щодня Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

У США продається понад 800 авто Toyota Camry щодня, Фото: Toyota

З 1 січня по 30 вересня було 273 дні. Це означає, що Toyota продавала в середньому 833,6 Camry на день. Насправді ця цифра ще більша, якщо рахувати лише робочі дні. Варто зазначити, що деякі штати забороняють роботу автосалонів у неділю відповідно до своїх законів.

Про це пише motor1.com

У Corolla теж вдалий рік. За вересень поставки зросли на 6,9% до 177 092 автомобілів. Це означає 648,6 автомобілів продаються щодня.

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На відміну від свого старшого брата, який пропонується виключно у вигляді седана, Corolla також може бути представлена у вигляді хетчбека в комплекті з GR-перформансом. В інших частинах світу Toyota також має більш практичний універсал.

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Але так, позашляховики панують. Цифри виглядають набагато краще для RAV4. За перші дев’ять місяців цього року RAV4 розійшовся тиражом 350 331 одиницю.

Це суттєве зростання на 15,7% порівняно з січнем-вереснем 2023 року. Повторюючи математичну вправу, Toyota продавала 1283 RAV4 щодня з початку року.

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Це лише три найпопулярніші авто компанії. Не дивно, що у 2023 році Toyota четвертий рік поспіль зберегла титул найбільшого автовиробника.

Це вдалося, завдяки продажу 9 483 137 автомобілів. У 2023 році підрозділ компанії Lexus також продемонстрував значне зростання, продавши 824 258 автомобілів, що на 132% більше, ніж роком раніше.

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