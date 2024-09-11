Компанія Toyota скоротила плани виробництва електрокарів на третину — Finance.ua

Компанія Toyota скоротила плани виробництва електрокарів на третину Вчора 00:46 — Технології&Авто

Компанія Toyota скоротила плани виробництва електрокарів на третину

Японська Toyota Motor стала останньою з великих автовиробників, що переглянули амбітні плани з виробництва електромобілів у зв’язку з падінням темпів продажів.

Зараз найбільший у світі автовиробник планує випустити 1 мільйон електромобілів у 2026 році. Це на третину менше за попередній цільовий показник в 1,5 мільйона, пише Nikkei.

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Toyota стверджує, що її намір виробляти 1,5 мільйона електромобілів на рік до 2026 року та 3,5 мільйона до 2030 року є незмінним. Проте ці цифри є не цільовими, а контрольними показниками для акціонерів.

Однак виробництво навіть 1 мільйона електромобілів на рік є амбітною метою для Toyota, яка доклала набагато більше зусиль у розробці гібридів і продала лише близько 104 000 електромобілів минулого року.

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