Компанія Toyota скоротила плани виробництва електрокарів на третину — Finance.ua
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Компанія Toyota скоротила плани виробництва електрокарів на третину

Технології&Авто
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Компанія Toyota скоротила плани виробництва електрокарів на третину
Компанія Toyota скоротила плани виробництва електрокарів на третину
Японська Toyota Motor стала останньою з великих автовиробників, що переглянули амбітні плани з виробництва електромобілів у зв’язку з падінням темпів продажів.
Зараз найбільший у світі автовиробник планує випустити 1 мільйон електромобілів у 2026 році. Це на третину менше за попередній цільовий показник в 1,5 мільйона, пише Nikkei.
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Toyota стверджує, що її намір виробляти 1,5 мільйона електромобілів на рік до 2026 року та 3,5 мільйона до 2030 року є незмінним. Проте ці цифри є не цільовими, а контрольними показниками для акціонерів.
Однак виробництво навіть 1 мільйона електромобілів на рік є амбітною метою для Toyota, яка доклала набагато більше зусиль у розробці гібридів і продала лише близько 104 000 електромобілів минулого року.
За матеріалами:
НВ
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