Електромобілі Toyota з’являться в США не раніше 2026 року — Finance.ua

Електромобілі Toyota з’являться в США не раніше 2026 року Сьогодні 02:49 — Технології&Авто

Електромобілі Toyota з’являться в США не раніше 2026 року

Японський автогігант Toyota переніс запуск виробництва своїх електромобілів у США на 2026 рік. Спочатку планувалося розпочати випуск нового трирядного електрокросовера на заводі в Кентуккі до кінця 2025 року, але тепер дата зрушила через зміни в дизайні та зниження попиту на електромобілі.

Toyota також повідомила, що планує представити від п’яти до семи моделей електромобілів у США протягом наступних двох років. Однак виробництво деяких моделей Lexus, яке планувалося розпочати в Північній Америці, буде переведено до Японії з подальшою доставкою до США.

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Компанія вже інвестувала $1,3 мільярда у завод у Кентуккі для реалізації своєї стратегії електрифікації, але затримки показують, що навіть найбільші автовиробники стикаються з проблемами на шляху до повного переходу на електротягу.

uamotors За матеріалами:

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