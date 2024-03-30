У США перевіряють автомобілі Honda через несправність гальм — Finance.ua

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У США перевіряють автомобілі Honda через несправність гальм

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У США перевіряють автомобілі Honda через несправність гальм
У США перевіряють автомобілі Honda через несправність гальм, Фото: sustainabilitymag.com
У Сполучених Штатах Америки регулятор почав перевірку 250 712 автомобілів Honda Insight та Honda Passport через можливість ненавмисної активації екстреного гальмування.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно зі звітом регулятора, Управління із розслідування дефектів (ODI) отримало 46 скарг, які включали повідомлення про три аварії або пожежі та два випадки травмування водіїв автомобілів Honda.
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За даними NHTSA, ненавмисне ввімкнення системи автоматичного екстреного гальмування у транспортних засобах може збільшити ризик зіткнення, що призведе до травм і пошкодження майна.
Перший етап розслідування регулятора передбачає аналіз отриманих скарг споживачів або сервісних бюлетенів автовиробника, які підтверджують наявність дефекту безпеки у вказаних моделях Honda, йдеться в матеріалі.
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